ГК "Калашников" освоит серийное производство пистолета Лебедева в 2021 году

Процесс постановки пистолета на вооружение уже инициирован

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") завершит освоение серийного производства новейшего модульного пистолета Лебедева (МПЛ) в 2021 году. Об этом во вторник сообщили ТАСС в ГК "Калашников".

"По планам 2021 года стоит задача завершить освоение производства и быть готовым к серийным поставкам", - проинформировали в пресс-службе ГК "Калашников".

Процесс постановки МПЛ на вооружение уже инициирован. "По итогам прошедшего совещания госкомиссии и по рассмотрению результатов государственных испытаний запускаются процессы принятия МПЛ на вооружение. Параллельно будет запущен процесс постановки этого пистолета на производство", - добавили в ГК "Калашников".

Производство МПЛ, разработанного конструкторско-технологическим центром ГК "Калашников", будет налажено на Ижевском механическом заводе, который выпускает пистолеты Макарова, сообщили в ГК.

Ранее ГК "Калашников" сообщил о завершении государственных испытаний МПЛ.

Модульный пистолет Лебедева

МПЛ разработан в стандартном исполнении и варианте для выполнения специальных задач, оснащенном приспособлением для снижения звука стрельбы (ПСЗС), дополнительным стволом с посадочным местом для установки ПСЗС и элементами для размещения оружия на экипировке военнослужащего.

Как отметили в ГК "Калашников", пистолет обладает высоким модернизационным потенциалом. Например, возможно применение различного навесного оборудования, магазинов увеличенной емкости, ударно-спускового механизма с режимом автоматической стрельбы.