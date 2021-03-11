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ТАСС

Более 70 военных из Белоруссии прибыли в Россию на совместные учения

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Танки Т-72Б3
Танки Т-72Б3.
Источник изображения: © Минобороны РФ

В ходе учений военные отработают действия по наступлению и обороне, борьбу с беспилотниками, а также взаимодействие мотострелковых подразделений и снайперов

МУЛИНО /Нижегородская область/, 10 марта. /ТАСС/. Более 70 военнослужащих белорусской армии прибыли в Нижегородскую область для участия в совместных учениях с российскими военными на полигоне Мулино, сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"В Российскую Федерацию более 70 белорусских военнослужащих были доставлены самолетом военно-транспортной авиации Республики Беларусь. После торжественной встречи на аэродроме в Ивановской области военнослужащие Вооруженных сил Республики Беларусь в составе колонны прибыли на полигон Мулино Нижегородской области", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ЗВО, в ходе совместных учений российские и белорусские военные отработают действия по наступлению и обороне, борьбу с беспилотниками, а также взаимодействие мотострелковых подразделений и снайперов. На учениях также будут задействованы бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 и танки Т-72Б3.

Ранее в пресс-службе Минобороны Белоруссии сообщали, что в учениях в России примет участие сводная рота мотострелков и танкистов.

Учения под Нижним Новгородом, по данным белорусского оборонного ведомства, являются очередным этапом подготовки совместных стратегических учений вооруженных сил РФ и Белоруссии "Запад-2021", которые пройдут в сентябре.

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