В тылу сражений: Калининград защитят сверхдальние разведчики

Бойцы нового подразделения смогут определять цели, недоступные для спутников и беспилотников

Сухопутная группировка войск в Калининградской области усилена сверхдальними разведчиками. Новая рота войдет в состав 18-й мотострелковой дивизии, которая сейчас формируется в эксклаве. Её бойцы могут собирать информацию глубоко в тылу противника, проникая туда на вертолетах и используя парашюты. При необходимости они легко вскроют особо важные объекты и наведут на них авиацию, артиллерию или крылатые ракеты, отметили эксперты.

Калининградский бастион

Рота сверхдальней разведки уже находится в стадии формирования, идет набор личного состава, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Подчиняться подразделение будет вновь сформированному 20-му отдельному разведывательному батальону 18-й мотострелковой дивизии.

Дальность действия роты составляет десятки километров. Ее бойцы проходят воздушно-десантную подготовку, а также осваивают множество других специальных дисциплин. К ним предъявляют особые требования по физической подготовке.

Военнослужащий с комплексом разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец» Источник изображения: Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

«Главный калибр» разведчиков — специальная аппаратура, позволяющая засекать даже замаскированные цели. Комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» помогает наводить удары авиации и артиллерии, а главное — крылатых ракет, в том числе корабельных «Калибров», береговых «Бастионов» и наземных «Искандеров». Навигационное оборудование дает возможность командирам определять местоположение своих подразделений, а также сил и средств противника с точностью до нескольких сантиметров. В комплект входит специальный планшет, с помощью которого офицер может подавать указания.

О формировании новой мотострелковой дивизии в Калининграде стало известно в начале нынешнего года. А 2 марта Минобороны сообщило, что замминистра генерал-полковник Андрей Картаполов вручил историческое знамя 18-й мотострелковой дивизии командиру 11-го армейского корпуса генерал-майору Андрею Рузинскому.

Где беспилотник не пройдет

— Такие подразделения предназначены для действий в оперативно-стратегическом тылу противника, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Их основная задача в случае начала боевых действий — целеуказания для дальнобойных и высокоточных средств поражения. Разведчики оснащены соответствующими техническими средствами, в том числе системами спутниковой связи, дальней радиосвязи, необходимым инструментарием для целеуказания как в виде передачи координат объекта, так и с помощью лазера. Все это интегрировано в единую разведывательно-информационную систему, а она, в свою очередь, становится элементом разведывательно-ударных контуров высокоточного вооружения. При этом в качестве ударного элемента такого контура могут применяться любые средства Вооруженных сил: ракеты кораблей и подводных лодок, ударные средства авиационного базирования и т.д.

Ракета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Разведгруппы в тылу противника могут вскрывать цели, которые не видно со спутников и беспилотников, отметил эксперт.

— Противник применяет меры маскировки, прячет важнейшие элементы боевого порядка и систем управления, — пояснил Виктор Мураховский. — А в разведке важна верификация таких объектов. Не секрет, что часто применяются ложные цели. Скажем, террористические формирования не раз пытались замаскировать себя под медицинские объекты, и наносили соответствующие символы на здания и автомобили. А для принятия решения о нанесении удара командиру необходимо иметь данные из нескольких источников. Одним из них и станет рота глубинной разведки.

Ранее подразделения с похожим функционалом именовались разведывательно-десантными ротами (РДР) и входили в состав отдельных разведывательных батальонов мотострелковых и танковых дивизий. Несмотря на формальную принадлежность к Сухопутным войскам, их бойцы носили голубые береты и тельняшки. РДР обеспечивали командира соединения данными о противнике на максимально удаленном расстоянии. Кроме того, разведгруппы могли использовать для решения боевых задач. Например, на учениях во время наступления дивизии они десантировались в тыл условного противника на пути его отступления или подхода резервов. Однако в ходе реформ конца 2000-х РДР были сокращены.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров Источник изображения: iz.ru

Аналогичные формирования есть и в американских вооруженных силах. В 2019 году на базе подразделений боевых метеорологов ВВС США были созданы тактические эскадрильи, предназначенные для ведения глубинной разведки и наведения авиации на выявленные цели. Тогда представители Пентагона объясняли, что спутники и беспилотники при всех своих преимуществах не могут дать исчерпывающей информации о противнике и необходимо иметь обученных бойцов-разведчиков на земле.

Глаза и уши командира

Сегодня разведывательные батальоны есть во всех общевойсковых бригадах и дивизиях, а также в соединениях ВДВ. Роты в них имеют различную специализацию. Помимо решения традиционных задач, таких как глубинная разведка и засады, их теперь интенсивно насыщают техническими средствами обнаружения.

Так, на вооружении рот беспилотников состоят комплексы «Орлан-10» с дальностью действия до 120 км и малошумные сверхмалые дроны с электродвигателями. Есть в батальонах и компактные радиолокационные станции разведки «Соболятник» и «Фара-ВР» — они видят технику и людей в любых погодных условиях.

Массово оснащают разведчиков КРУС «Стрелец». С их помощью бойцы тренируются в автоматизированном режиме наводить на обнаруженные цели огонь артиллерии и реактивных установок залпового огня, а также удары авиации.

Многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10» Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Эффективность «Стрельца» была многократно проверена на практике в ходе операции российских войск в Сирии. С их помощью разведчики и спецназовцы научились практически в режиме онлайн выдавать целеуказание по объектам противника. В результате они уничтожались всего через 8–12 минут после их обнаружения.

Антон Лавров