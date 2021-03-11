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В Турции объявили о появлении собственного современного ЗРК

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Источник изображения: vpk-news.ru

Система противовоздушной обороны средней дальности Hisar-O турецкого производства успешно завершила испытательные стрельбы.

Как сообщает газета Daily Sabah, проведённые испытания показали беспрецедентные для отечественных оборонительных систем подобного класса показатели по дальности и высоте стрельб. Соответствующее заявление ранее во вторник было распространено главой Управления оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаилом Демиром.

По его словам, после поставки турецкой армии системы ПВО ближнего действия Hisar-A, модернизированная версия Hisar-O успешно прошла испытание, уничтожив воздушную цель с первой попытки.

Указывается, что в разработке зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) принимали участие две ведущие турецкие оборонные компании - Aselsan и Roketsan.

Разработчики ЗРК утверждают, что система способна уничтожать все виды воздушных целей, включая самолёты, вертолёты, беспилотники и крылатые ракеты при любых погодных условиях. Применённые в Hisar-O технологии позволяют автономно обнаруживать цели, отслеживать и идентифицировать их, управлять огнём.

Общие характеристики системы включают планирование задач противовоздушной обороны на уровне батальона, управление и распределение командно-контрольной информации, создание интегрированной воздушной картины, поражение нескольких целей одновременно, отмечает Eadaily.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
Aselsan
Roketsan
Проекты
БПЛА
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