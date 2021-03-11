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Naked Science

В Сеть выложили рендеры советского танка «нового поколения»

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«Объект 477»
«Объект 477».
Источник изображения: xmszeon

Китайский дизайнер представил свое видение того, каким мог стать советский танк, известный как «Объект 477» или «Молот», разрабатываемый в 80-х годах.

Художник из Китая представил визуализацию своего видения концепции некогда секретного танка «Объект 477», разработанного в Харьковском конструкторском бюро машиностроения.

По данным из открытых источников, в башне «Объекта 477» установлена 152-миллиметровая гладкоствольная пушка. Боекомплект составляет 35 снарядов (по другим данным, 42). Боевая масса боевой машины — примерно 50 тонн. Экипаж танка, в который входили три человека, должен был находиться ниже погона башни.


«Объект 477» / ©xmszeon

Серийно машину не производили, окончательно работы в этом направлении свернули в постсоветские годы. Опробованная схема не получила дальнейшего развития: созданный в современной России Т-14 имеет существенные концептуальные отличия. Это касается, в частности, вооружения и размещения экипажа.

«Объект 477»

Источник изображения: xmszeon

Напомним, ранее вы могли видеть фото одного из прототипов «Объекта 477».

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