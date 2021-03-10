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Российская газета

В МЧС России рассказали об инновациях в области гражданской обороны

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Нашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

В МЧС России рассказали об инновациях в области гражданской обороны. Например, о системах, которые в случае серьезных ЧС обеспечат очищение воздуха в жилищах.

О новинках говорили на заседании Федерального центра науки и высоких технологий, созданного на базе одного из ведущих НИИ системы МЧС России.

Руководители 30 научных и научно-производственных организаций обсудили приоритеты развития и "дорожную карту" перспективных исследований на ближайшие годы.

Обычно все то, о чем говорят в МЧС, имеет открытый характер. Но среди новейших разработок, особенно тех, которые еще не запатентованы, есть и такие, о которых можно пока говорить только как о направлениях в работе. Кстати, система очистки воздуха, загрязненного в условиях любого уровня катастроф, относится к таковым.

Еще одна из концептуальных разработок касается гидротехнических сооружений. Это стратегические объекты, которые нуждаются в постоянном контроле и защите как от природных катастроф, так и от действий террористов. Несложно себе представить, к каким бедам может привести, скажем, прорыв дамбы.

Система, которая позволяет очищать воздух в жилищах в условиях разнообразных серьезных ЧС, еще находится в стадии разработки. А вот прибором поиска людей под лавинами уже пользуются

На заседании Центра представитель института "Гидропроект" рассказал о перспективной разработке универсальной информационной системы мониторинга и прогнозирования технического состояния всех видов гидротехнических сооружений.

А к новинкам, которые уже реально прошли апробацию и прекрасно себя зарекомендовали, можно отнести новейший комплекс поиска людей, погребенных под лавинами. Это уже собственная разработка ВНИИ ГОЧС.

В основе действия прибора "Поиск-ПЛ" - метод радиолокации, обеспечивающий высокую достоверность поиска на глубине до 5 метров. Для спасения не требуется наличия "ответного" устройства у пострадавшего. Комплекс работает в двух режимах, которые позволяют определить местонахождение человека по дыханию или по движению, а также вычислить расстояние до него.


Тимофей Борисов

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