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Naked Science

Источники: программа европейского истребителя шестого поколения оказалась под угрозой срыва

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NGF FCAS
NGF FCAS.
Источник изображения: Dassault Systemes

Программа европейского истребителя шестого поколения, известная как Future Combat Air System (FCAS), переживает не лучшие времена. Возникшие трудности, возможно, приведут к ее переосмыслению.

До недавнего времени будущее программы разработки европейского истребителя нового поколения, известной как FCAS, казалось безоблачным. Однако сейчас осведомленные источники рассказали Reuters о трудностях, связанных с ее согласованием.

Франция и Германия зашли в тупик по двум из семи пунктов сотрудничества. Одной из проблем стали права интеллектуальной собственности. Во Франции жалуются, что участвующая в программе немецкая «‎оборонка»‎ намерена получить доступ к французским технологиям. Берлин якобы хочет иметь возможность использовать технологии, разработанные совместно с Парижем, для собственных проектов. Немцы отрицают эти обвинения.

Разногласия настолько глубоки, что, возможно, в итоге стороны построят два демонстратора технологий вместо одного. Каждый из них будет олицетворять собой разные аспекты Future Combat Air System.

Масла в огонь подливает ситуация с параллельно развивающейся программой Tempest. Ее инициаторами, напомним, выступили британцы. «Честно говоря, нам было бы намного легче работать с Великобританией, потому что мы разделяем ту же военную культуру», — сказал Reuters высокопоставленный французский источник.

Макет Tempest

Источник изображения: BAE Systems

Тем не менее сейчас стороны пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Согласно приведенным данным, в феврале представители оборонных ведомств Франции, Германии и Испании (еще один участник программы), а также компаний Dassault, Airbus и Indra встретились в Париже, чтобы обсудить решение, которое устроит всех.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон начали амбициозную программу разработки истребителя шестого поколения несколько лет назад, что связывают в том числе с решение британцев покинуть Евросоюз. Макет машины представили на авиационном салоне в Ле-Бурже в 2019 году.

Макет NGF

Источник изображения: usinenouvelle

Самолет получил условное обозначение NGF (Next Generation Fighter). Ключевую роль в разработке играет французская Dassault Aviation.

Одной из самых важных и в то же время неожиданных новостей в этой сфере за последнее время стала представленная в прошлом году информация о летных испытаниях демонстратора американского истребителя шестого поколения. Практически никаких деталей о перспективной машине на сегодня нет.

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Компании
Airbus
BAE Systems
Dassault
Indra
Проекты
Евросоюз
Истребитель 5 поколения
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