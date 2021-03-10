Американцы удвоили дальность поражения реактивной артиллерии

Армия США испытала новую версию ракеты для реактивных систем залпового огня M270 GMLRS с увеличенной вдвое дальностью поражения целей. Как сообщает Defense News, испытания боеприпаса состоялись на полигоне «Уайт-Сендз» и были признаны полностью успешными. Ракета поразила предназначенную для нее цель на дальности 80 километров.

Реактивная система залпового огня GMLRS была разработана в конце 1970-х годов и в 1983 году поступила на вооружение Армии США. Система выполнена на базе гусеничного шасси массой 24,9 тонны длиной 6,9 метра, шириной 2,9 метра и высотой 2,6 метра. Машина способна развивать скорость до 64 километров в час, а дальность ее хода составляет 480 километров.

GMLRS оснащена пусковой установкой на 12 ракет, залповый запуск которых занимает чуть меньше 40 секунд. В базовой версии реактивная система залпового огня оснащается ракетами с эффективной дальностью ведения огня около 40 километров.

Разработка новой ракеты для GMLRS ведется на протяжении последних нескольких лет, а летные испытания боеприпаса проводятся с ноября 2020 года. Во время первого испытательного запуска боеприпас не смог поразить цель из-за отказавшего в полете стабилизатора. Американская компания Lockheed Martin, разрабатывающая ракету, объявила об устранении технического недостатка.

Помимо разработки и испытаний боеприпаса для GMLRS с удвоенной эффективной дальностью поражения целей, Lockheed Martin занимается созданием боеприпаса с еще большей дальностью — до 150 километров. Серийное производство новых боеприпасов для Армии США планируется начать в 2023 финансовом году (начнется 1 октября 2022 года).

В 2016 году Lockheed Martin развернула серийное производство новых управляемых ракет для GMLRS с «безопасной» боевой частью AW. Боевая часть этой ракеты, в отличие от стандартной кассетной боевой части GMLRS, не оставляет неразорвавшихся суббоеприпасов. В ней взрывающиеся суббоеприпасы заменены металлической рубашкой со 160 тысячами предварительно сформированных небольших металлических осколков.

Василий Сычёв