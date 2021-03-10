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«Тяньвэнь-1» разглядел дюны на Марсе

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«Тяньвэнь-1» разглядел дюны на Марсе
«Тяньвэнь-1» разглядел дюны на Марсе.
Источник изображения: CNSA

Китайские специалисты опубликовали первые детальные снимки поверхности Марса, полученные орбитальным зондом миссии «Тяньвэнь-1». На них попала как северная полярная шапка Марса, так и дюны в равнине Утопия, где скоро должен высадиться первый китайский марсоход, сообщается на сайте Китайского национального космического управления (CNSA).

«Тяньвэнь-1» стартовала в середине прошлого года. Цель миссии заключается как в первой попытке Китая высадить на планету марсоход, так и во всестороннем изучении Марса. В частности, орбитальный зонд и планетоход должны создать карту поверхности планеты, найти залежи водяного льда, определить свойства приповерхностного слоя, а также исследовать ионосферу и климат Марса.

На орбиту вокруг Марса «Тяньвэнь-1» вышел 10 февраля этого года. В дальнейшем аппараты совершили три включения двигателей и 24 февраля вышли на опорную орбиту вокруг Марса, с параметрами 280 на 59000 километров. С 26 февраля орбитальный зонд начал выполнение научной программы, в частности, он ведет фотосъемку поверхности планеты и изучает ее минеральный состав.

4 марта CNSA опубликовало три новых детальных изображения Марса. Два из них были получены панхроматической камерой высокого разрешения с расстояния 330-350 километров от поверхности планеты, разрешение снимков составляет 70 сантиметров на пиксель (для сравнения снимки, получаемые камерой HIRISE, обладают разрешением 30 сантиметров на пиксель).

Зонд исследовал ударный бассейн равнина Утопия, где в мае-июне этого года должен высадиться марсоход. Диаметр самого большого ударного кратера на снимке составляет около 620 метров, внутри него и в его окрестностях видны дюны из песка. Цветное изображение было получено камерой среднего разрешения и демонстрирует северную полярную шапку Марса.


Источник изображения: CNSA



Источник изображения: CNSA


О межпланетной программе Китая и его интересе к Марсу можно узнать из материалов «Красный космос» и «Вопросы к небу».

Александр Войтюк

Права на данный материал принадлежат
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Страны
Китай
Компании
CNSA
Проекты
Марс
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