Американцы создадут мегаваттный генератор для аэротакси и грузовых дронов.

Американская компания Honeywell объявила о начале разработки генератора мощностью один мегаватт, который можно будет использовать в гибридных аэротакси, грузовых дронах и самолетах. Как пишет Flightglobal, новый генератор, в частности, планируется установить на перспективный гибридный триплан BEHA, разработкой которого занимается британский стартап Faradair Aerospace.

Электрические и гибридные летательные аппараты сегодня рассматриваются в качестве основы авиации будущего. Считается, что такие аппараты позволят удовлетворить растущий спрос на авиаперелеты, при этом уменьшив влияние авиации на глобальное изменение климата. Гибридные летательные аппараты рассматриваются некоторыми разработчиками в качестве компромисса между экологичностью и продолжительностью полета.

Генератор, разрабатываемый Honeywell, будет состоять из двух частей: непосредственно генератора электрической мощностью один мегаватт и газотурбинного двигателя HGT1700. Последний сегодня используется в качестве вспомогательной силовой установки на пассажирских самолетах Airbus A350. По утверждению разработчиков, генераторную установку можно будет использовать как для непосредственного питания электромоторов, так и для подзарядки аккумуляторов.

В ноябре прошлого года американская компания VerdeGo Aero провела наземные испытания перспективной генераторной установки для гибридных аэротакси, основу которой составляет двигатель дизельного цикла, работающий на авиационном топливе Jet A. Испытания проводились при электрической мощности установки выше 150 киловатт и были признаны успешными.

Василий Сычёв