Войти
N+1

Американцы создадут мегаваттный генератор для аэротакси и грузовых дронов

124
0
0
Американцы создадут мегаваттный генератор для аэротакси и грузовых дронов
Американцы создадут мегаваттный генератор для аэротакси и грузовых дронов.
Источник изображения: Honeywell

Американская компания Honeywell объявила о начале разработки генератора мощностью один мегаватт, который можно будет использовать в гибридных аэротакси, грузовых дронах и самолетах. Как пишет Flightglobal, новый генератор, в частности, планируется установить на перспективный гибридный триплан BEHA, разработкой которого занимается британский стартап Faradair Aerospace.

Электрические и гибридные летательные аппараты сегодня рассматриваются в качестве основы авиации будущего. Считается, что такие аппараты позволят удовлетворить растущий спрос на авиаперелеты, при этом уменьшив влияние авиации на глобальное изменение климата. Гибридные летательные аппараты рассматриваются некоторыми разработчиками в качестве компромисса между экологичностью и продолжительностью полета.

Генератор, разрабатываемый Honeywell, будет состоять из двух частей: непосредственно генератора электрической мощностью один мегаватт и газотурбинного двигателя HGT1700. Последний сегодня используется в качестве вспомогательной силовой установки на пассажирских самолетах Airbus A350. По утверждению разработчиков, генераторную установку можно будет использовать как для непосредственного питания электромоторов, так и для подзарядки аккумуляторов.

В ноябре прошлого года американская компания VerdeGo Aero провела наземные испытания перспективной генераторной установки для гибридных аэротакси, основу которой составляет двигатель дизельного цикла, работающий на авиационном топливе Jet A. Испытания проводились при электрической мощности установки выше 150 киловатт и были признаны успешными.

Василий Сычёв

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
А350
Компании
Airbus
Проекты
Изменение климата
Похожие новости
03.09.2013
Между нами, россиянами
01.11.2010
Нельзя создавать экологически чистый самолет, загрязняя атмосферу
21.07.2010
Boeing и Airbus получили более 200 заказов в первый день авиасалона «Фарнборо-2010»
21.07.2010
Авиасалон "Фарнборо-2010": с новой боевой техникой Россию обходит Китай
23.06.2009
Русский след в парижском небе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 02:26
  • 14
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 10.03 02:21
  • 63
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 10.03 01:51
  • 10
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире
  • 10.03 00:09
  • 1
Источник сообщил о грядущих испытаниях российского беспилотника "Альтиус"
  • 09.03 23:58
  • 93
Институт «Звездных Войн»
  • 09.03 23:55
  • 2
Строительство второй очереди "Восточного" продолжается, несмотря на решение суда - подрядчик
  • 09.03 23:54
  • 29
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 09.03 22:12
  • 11
«Искандеры» смели штаб сирийских террористов
  • 09.03 21:52
  • 4
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 09.03 20:04
  • 5
Арбитраж приостановил стройку стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный
  • 09.03 17:24
  • 1
Россия и Белоруссия создают три совместных центра по подготовке военных, один из них будет на белорусской территории - Минобороны РФ
  • 09.03 17:22
  • 1
Ответ на действия Запада: военные России и Белоруссии будут тренироваться вместе
  • 09.03 15:45
  • 1
Российская артиллерия самая меткая в мире
  • 09.03 10:54
  • 1
Космическая «Лиана» достанет противника в любом уголке Мирового океана
  • 09.03 10:51
  • 1
Дрон "Альтиус" испытает все свое вооружение