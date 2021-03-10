Первый в России полигон для беспилотников откроется под Тверью.

О запуске полигона сообщил «Ведомостям» руководитель проекта «Полигон БАС» Антон Третьяк. Строительство начнется в ближайшее время. Стоимость проекта составит 0,5 млрд руб., часть из которых вложил Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ), а остальное профинансировал концерн «Международные аэронавигационные системы», который и занимается созданием полигона.

Летная платформа будет размещена в районе аэродрома «Орловка», в 160 км от Москвы и 680 км от Санкт-Петербурга.

Там имеется подходящее воздушное пространство, сам район имеет низкую плотность населения. Участок под полигон уже приобретен, с властями Тверской области мы согласовали вопросы строительства, — рассказал Третьяк.