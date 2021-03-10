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ТАСС

Спутник "Глонасс-М" №731 выведен из эксплуатации

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Космический аппарат «Глонасс-М»
Космический аппарат «Глонасс-М».
Источник изображения: Изображение: АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»

Он был запущен 2 марта 2010 года

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Космический аппарат "Глонасс-М" №731 не используется с 9 марта. Об этом говорится в сообщении на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.

"[Спутник] (731) снят с использования с 09.03.2021", - говорится в сообщении.

На сайте уточняется, что все операции с космическим аппаратом прекращены.

"Глонасс-М" №731 был запущен 2 марта 2010 года. 28 августа 2010 года его ввели в систему.

Сейчас в орбитальную группировку входит 27 спутников, 23 из них используется по целевому назначению, один находится на техобслуживании, два - на этапе летных испытаний, еще один - в резерве. Для гарантированного глобального покрытия необходимо иметь 24 работающих спутника.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Глонасс-М
Проекты
ГЛОНАСС
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