Carl-Gustaf M4: теперь и для Эстонии

Эстония обновит гранатомёты семейства Carl-Gustaf. Вчера, 8 марта, портал defence-blog.com сообщил о том, что шведская компания Saab объявила о подписании контракта с Минобороны Эстонии на поставки Carl-Gustaf M4.

Эстония уже более двадцати лет использует гранатомёты семейства Carl-Gustaf. В рамках нового контракта стоимостью $11 млн, эстонская армия получит новейшую версию системы Carl-Gustaf M4. Поставки начнутся уже в этом году и продлятся до конца 2022 года.

Гранатомёт Carl-Gustaf M4 Источник изображения: defence-blog.com

Гранатомёт Carl Gustaf был создан шведским инженером Зигфридом Аксельсоном. Он предназначен для уничтожения бронированных целей, живой силы и огневых позиций, а также для создания дымовых завес и освещения местности. За семь десятилетий создано четыре его модификации (M1, M2, M3 и M4), последняя из которых была представлена в 2014 году и имеет массу менее 7 кг (первая весила более 16 кг). Благодаря разнообразию 84-мм боеприпасов Carl Gustaf является многофункциональным оружием, а также получил корректируемые снаряды.