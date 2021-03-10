Войти
WarSpot

Carl-Gustaf M4: теперь и для Эстонии

119
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Эстония обновит гранатомёты семейства Carl-Gustaf. Вчера, 8 марта, портал defence-blog.com сообщил о том, что шведская компания Saab объявила о подписании контракта с Минобороны Эстонии на поставки Carl-Gustaf M4.

Эстония уже более двадцати лет использует гранатомёты семейства Carl-Gustaf. В рамках нового контракта стоимостью $11 млн, эстонская армия получит новейшую версию системы Carl-Gustaf M4. Поставки начнутся уже в этом году и продлятся до конца 2022 года.

Гранатомёт Carl-Gustaf M4

Источник изображения: defence-blog.com

Гранатомёт Carl Gustaf был создан шведским инженером Зигфридом Аксельсоном. Он предназначен для уничтожения бронированных целей, живой силы и огневых позиций, а также для создания дымовых завес и освещения местности. За семь десятилетий создано четыре его модификации (M1, M2, M3 и M4), последняя из которых была представлена в 2014 году и имеет массу менее 7 кг (первая весила более 16 кг). Благодаря разнообразию 84-мм боеприпасов Carl Gustaf является многофункциональным оружием, а также получил корректируемые снаряды.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Швеция
Эстония
Продукция
Carl Gustaf M4
Компании
SAAB
Похожие новости
09.07.2019
Компания Saab заключила с Минобороны Швеции рамочное соглашение на поставку гранатометов "Карл Густав" M4
05.06.2019
Минобороны Латвии заключило контракт на закупку боеприпасов для гранатометов "Карл Густав"
30.07.2018
Saab поставит боеприпасы для гранатометов "Карл Густав" ВС Эстонии
14.10.2014
Счет выстрелам, но не деньгам
17.11.2009
Противотанковое управляемое вооружение отвечает современным требованиям
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 02:26
  • 14
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 10.03 02:21
  • 63
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 10.03 01:51
  • 10
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире
  • 10.03 00:09
  • 1
Источник сообщил о грядущих испытаниях российского беспилотника "Альтиус"
  • 09.03 23:58
  • 93
Институт «Звездных Войн»
  • 09.03 23:55
  • 2
Строительство второй очереди "Восточного" продолжается, несмотря на решение суда - подрядчик
  • 09.03 23:54
  • 29
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 09.03 22:12
  • 11
«Искандеры» смели штаб сирийских террористов
  • 09.03 21:52
  • 4
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 09.03 20:04
  • 5
Арбитраж приостановил стройку стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный
  • 09.03 17:24
  • 1
Россия и Белоруссия создают три совместных центра по подготовке военных, один из них будет на белорусской территории - Минобороны РФ
  • 09.03 17:22
  • 1
Ответ на действия Запада: военные России и Белоруссии будут тренироваться вместе
  • 09.03 15:45
  • 1
Российская артиллерия самая меткая в мире
  • 09.03 10:54
  • 1
Космическая «Лиана» достанет противника в любом уголке Мирового океана
  • 09.03 10:51
  • 1
Дрон "Альтиус" испытает все свое вооружение