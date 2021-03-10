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РИА Новости

Военный эксперт: пистолет "Рысь" отвечает самым современным требованиям

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Модульный пистолет Лебедева "Рысь"
Модульный пистолет Лебедева "Рысь".
Источник изображения: © Фото : Калашников.Media

Модульный пистолет "Рысь" успешно прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. В эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов высказал уверенность в том, что к оружию проявят интерес не только в Росгвардии, заказавшей разработку.

Модульный пистолет Лебедева (МПЛ) "Рысь", разработанный концерном "Калашников", завершил государственные испытания, по итогам которых госкомиссия рекомендовала принять его на вооружение.

Оружие разрабатывалось по тактико-техническому заданию Росгвардии под патрон 9х19 миллиметров в двух вариантах – стандартном и для выполнения спецзадач. Спецверсия оснащена, в том числе, приспособлением для снижения звука стрельбы, дополнительным стволом с посадочным местом для его установки и элементами для размещения оружия на экипировке.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, кандидат исторических наук Иван Коновалов высказал уверенность в том, что к этому оружию проявят интерес не только в Росгвардии.

"Хотя пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии, но очевидно, что он будет применяться и в других силовых структурах, и в армии он будет популярен. Этот пистолет предназначен, прежде всего, для специальных действий, для работы спецназа. Обычно различное навесное оборудование делают на автоматах и штурмовых винтовках. Но этот пистолет тоже обладает подобными свойствами – различными обвесами, куда можно устанавливать дополнительное оборудование. Соответственно, и магазины увеличенной емкости можно использовать. Приспособление для снижения звука стрельбы для оружия подобного рода применятся априори, и здесь глушитель, конечно, тоже есть. Словом, этот пистолет отвечает именно самым современным требованиям", – сказал Иван Коновалов.
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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Концерн Калашников
Росгвардия
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