Военный эксперт: пистолет "Рысь" отвечает самым современным требованиям

Модульный пистолет "Рысь" успешно прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. В эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов высказал уверенность в том, что к оружию проявят интерес не только в Росгвардии, заказавшей разработку.
Модульный пистолет Лебедева (МПЛ) "Рысь", разработанный концерном "Калашников", завершил государственные испытания, по итогам которых госкомиссия рекомендовала принять его на вооружение.
Оружие разрабатывалось по тактико-техническому заданию Росгвардии под патрон 9х19 миллиметров в двух вариантах – стандартном и для выполнения спецзадач. Спецверсия оснащена, в том числе, приспособлением для снижения звука стрельбы, дополнительным стволом с посадочным местом для его установки и элементами для размещения оружия на экипировке.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, кандидат исторических наук Иван Коновалов высказал уверенность в том, что к этому оружию проявят интерес не только в Росгвардии.