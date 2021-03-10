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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" сообщил о подписании с Китаем меморандума о создании лунной станции

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Москва. 9 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия и Китай подписали меморандум о создании международной научной лунной станции, сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

"Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и руководитель КНКА (Китайской национальной космической администрации, - "ИФ") г-н Чжан Кэцзянь 9 марта 2021 года в формате видеоконференции подписали от имени правительств России и Китая меморандум о взаимопонимании между правительством Китайской Народной Республики и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС)", - сообщили в "Роскосмосе".

Как сообщил ранее во вторник "Интерфаксу" посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, меморандум готовился в соответствии с соглашением между двумя ведомствами о сотрудничестве в области создания объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.

12 февраля сообщалось, что правительство РФ приняло предложение "Роскосмоса" подписать меморандум о взаимопонимании с Китаем по сотрудничеству в области создания международной научной лунной станции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В январе "Роскосмос" сообщил о выходе российской стороны из американского лунного проекта Gateway.

19 октября 2020 года Рогозин в Twitter сообщил, что российская госкорпорация и Китайская национальная космическая администрация провели видеоконференцию по вопросам двустороннего сотрудничества, "включая программу лунных исследований".

В июле 2020 года Рогозин сообщал о переговорах с китайской стороной о создании совместной лунной базы. По его словам, проект также может быть открыт и для других стран, в том числе США.

"Китайцы сильно выросли за последние годы, мы с уважением относимся к их результатам, и в принципе для нас они достойный партнер", - отметил глава "Роскосмоса".

В июне 2019 года Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что Россия рассматривает возможность создания совместной российско-китайской лунной базы. Он отметил, что проект предусматривает развертывание на Луне системы мониторинга космического пространства для изучения дальнего космоса с перспективой выхода на международное сотрудничество в области астероидно-кометной безопасности. Кроме этого, глава госкорпорации отметил, что Россия и Китай могли бы создать совместную систему операторов для коммерческого распространения результатов высокоточного дистанционного зондирования Земли.

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