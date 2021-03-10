Белорусские военные отправились на тактические учения в Нижегородскую область

Минск. 9 марта. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Рота белорусских военнослужащих выехала в Нижегородскую область принять участие в совместном с Россией тактическом учении.

"Cводная рота белорусских военнослужащих отправилась на полигон Мулино в Нижегородской области. Мотострелки и танкисты примут участие в совместном белорусско-российском тактическом учении", - сообщил во вторник телеграм-канал Минобороны Белоруссии.

"Тематика и задачи учения определены с учетом опыта современных войн и локальных конфликтов. Военнослужащие отработают вопрос борьбы с беспилотными летательными аппаратами условного противника", - говорится в сообщении.