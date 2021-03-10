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Российская газета

Госдума разрешит части призывников получать отсрочку без медосмотра

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Источник изображения: Александр Гальперин/РИА Новости

Призывники, имеющие право на отсрочку от прохождения службы не по состоянию здоровья, смогут получить ее без медосмотра. Такой законопроект приняла в первом чтении Госдума.

Напомним, что для ряда категорий призывников предусмотрены отсрочки от армии в связи с обучением в вузах или по семейным обстоятельствам. Это, например, отцы-одиночки, опекуны несовершеннолетних братьев и сестер, родители одного и более детей или ребенка-инвалида в возрасте до трех лет. Законопроектом предлагается проводить медицинское освидетельствование таких граждан только по их письменному заявлению.

По мнению авторов инициативы - зампреда Комитета Госдумы по обороне Андрея Красова и депутата Ольги Павловой, эти меры значительно уменьшат количество медосмотров и позволят улучшить проверку призывников, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от воинской службы.


Галина Мисливская

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