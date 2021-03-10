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Российская газета

Видео: На Кубани "Грады" и "Ураганы" уничтожили "противника" залповым огнем

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На Кубани прошли масштабные учебные стрельбы гаубиц и систем залпового огня по условному противнику. На полигоне Молькино их провели подразделения ракетных войск и артиллерии 49-й общевойсковой армии Южного военного округа, сообщили в пресс-службе ЮВО.

Всего в стрельбах участвовало более 300 единиц спецтехники и около двух тысяч солдат и офицеров. В учениях задействовали реактивные системы залпового огня "Град-М", "Ураган", 152-мм самоходные гаубицы "Мста-С", 122-мм гаубицы "Гвоздика", буксируемые гаубицы "Мста-Б", а также 82-мм минометы "Поднос".

"Для высокой эффективности стрельбы артиллеристы использовали навигационную аппаратуру, артиллерийские баллистические станции, гирокомпасы, средства связи, - рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев. - При принятии решения по поражению целей командиры учитывают особенности местности и корректируют огонь с учетом оперативно поступающих разведданных о местонахождении "противника" от разведывательного беспилотника "Орлан-10".

В военном ведомстве добавили, что учения носили плановый характер и проводились с целью повышения уровня подготовки солдат и отработки слаженных действий разных подразделений.


Юрий Гень (Краснодарский край)

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