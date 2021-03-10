Ходовой товар: кому достались оставшиеся на Украине советские Т-72

После присвоения имущества военных округов Советской армии, находившихся на территории Украины, местные дельцы начали активную торговлю оружием и боевой техникой.

Долгое время самым ходовым товаром являлись бронированные машины семейства Т-72, которых имелось более тысячи штук. По разным оценкам, такие танки были поставлены более чем десятку государств. Только Грузия обзавелась парком из 90 единиц.

Находящиеся в давнем конфликте Судан и Южный Судан получили 60 и 77 "семьдесят вторых" соответственно.

В 2008 году сомалийский пираты захватили идущее под флагом Белиза украинское судно "Фаина", которое, как оказалось, перевозило большое количество оружия и боеприпасов, в том числе зенитные установки ЗПУ-4, реактивные установки БМ-21 "Град" и 33 танка.

Выяснилось, что все это предназначалось Южному Судану. Судя по фотографиям, речь шла о капитально отремонтированных Т-72АВ с динамической защитой "Контакт".

Позже эта техника была использована в ходе короткого, но ожесточенного пограничного конфликта между двумя странами в 2012 году.

Крупнейшим покупателем таких танков стала армия Эфиопии. Кроме Т-72Б1 она получила еще Т-72УА1 с двухтактными дизельными двигателями мощностью 1050 л.с.

Попытка продвинуть Т-72АГ в Алжир успеха не имела, оборонное ведомство этой страны предпочло сотрудничать с Россией.

Pictures of soviet made T-72 AV main battle tanks with its Kontakt - 1 explosive reactive armor blocks on the hull and the turret of the South Sudanese 🇸🇸 military. pic.twitter.com/rsEcvrviQH — Hammer Of War (@HammerOfWar5) March 8, 2021

Алексей Брусилов