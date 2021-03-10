Войти
Российская газета

Ходовой товар: кому достались оставшиеся на Украине советские Т-72

116
0
0
Танк Т-72 на Львовском бронетанковом заводе.
Танк Т-72 на Львовском бронетанковом заводе.
Источник изображения: РИА Новости

После присвоения имущества военных округов Советской армии, находившихся на территории Украины, местные дельцы начали активную торговлю оружием и боевой техникой.

Долгое время самым ходовым товаром являлись бронированные машины семейства Т-72, которых имелось более тысячи штук. По разным оценкам, такие танки были поставлены более чем десятку государств. Только Грузия обзавелась парком из 90 единиц.

Находящиеся в давнем конфликте Судан и Южный Судан получили 60 и 77 "семьдесят вторых" соответственно.

В 2008 году сомалийский пираты захватили идущее под флагом Белиза украинское судно "Фаина", которое, как оказалось, перевозило большое количество оружия и боеприпасов, в том числе зенитные установки ЗПУ-4, реактивные установки БМ-21 "Град" и 33 танка.

Выяснилось, что все это предназначалось Южному Судану. Судя по фотографиям, речь шла о капитально отремонтированных Т-72АВ с динамической защитой "Контакт".

Позже эта техника была использована в ходе короткого, но ожесточенного пограничного конфликта между двумя странами в 2012 году.

Крупнейшим покупателем таких танков стала армия Эфиопии. Кроме Т-72Б1 она получила еще Т-72УА1 с двухтактными дизельными двигателями мощностью 1050 л.с.

Попытка продвинуть Т-72АГ в Алжир успеха не имела, оборонное ведомство этой страны предпочло сотрудничать с Россией.



Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Белиз
Грузия
Мали
Россия
Сомали
Судан
Украина
Эфиопия
Продукция
Град РСЗО
Т-72
Т-72Б
Похожие новости
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
16.04.2014
Кого вооружает Украина?
27.04.2012
Украинский экспорт вооружения: особенности структуры и развития
27.10.2008
Украина превратила рынок вооружений в «привоз»
09.10.2008
Украина нелегально торговала оружием при всех президентах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 02:26
  • 14
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 10.03 02:21
  • 63
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 10.03 01:51
  • 10
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире
  • 10.03 00:09
  • 1
Источник сообщил о грядущих испытаниях российского беспилотника "Альтиус"
  • 09.03 23:58
  • 93
Институт «Звездных Войн»
  • 09.03 23:55
  • 2
Строительство второй очереди "Восточного" продолжается, несмотря на решение суда - подрядчик
  • 09.03 23:54
  • 29
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 09.03 22:12
  • 11
«Искандеры» смели штаб сирийских террористов
  • 09.03 21:52
  • 4
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 09.03 20:04
  • 5
Арбитраж приостановил стройку стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный
  • 09.03 17:24
  • 1
Россия и Белоруссия создают три совместных центра по подготовке военных, один из них будет на белорусской территории - Минобороны РФ
  • 09.03 17:22
  • 1
Ответ на действия Запада: военные России и Белоруссии будут тренироваться вместе
  • 09.03 15:45
  • 1
Российская артиллерия самая меткая в мире
  • 09.03 10:54
  • 1
Космическая «Лиана» достанет противника в любом уголке Мирового океана
  • 09.03 10:51
  • 1
Дрон "Альтиус" испытает все свое вооружение