Эксперт рассказал о разработке в США способных сбивать спутники ракет

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев допустил, что американская ракета Standard Missile 3 после модернизации сможет сбивать навигационные спутники.

По его словам, уже существующая модель этой ракеты, способна работать на высотах до 500 км и в ходе испытания смогла сбить низкоорбитальный спутник.

«Они ракету развивают и в следующей версии дотянутся до навигационных спутников. Это 20 тыс. км. Ее еще нет, они только объявили, что ее делают», — цитирует его «РИА Новости» во вторник, 9 марта.

При этом эксперт оговорился, что способность Standard Missile 3 подняться на такую высоту совсем не означает, что она может сбить спутник. Для этого, по его словам, необходимо точное наведение на цель.

Ранее в этот день командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд заявил, что возможности, которыми располагают Россия и Китай в космическом пространстве, вызывают опасения у Вашингтона.

По его словам, Пекин и Москва помимо прочего располагают противоспутниковыми ракетами и другими системами. Так, РФ, по его мнению, ранее применяла спутник, якобы созданный для уничтожения спутников США на орбите.

В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек подчеркнул, что Россия — развитая космическая держава, но совсем не агрессивная. Парламентарий добавил, что администрация президента США Джо Байдена увеличивает военный бюджет с целью расширить горизонты угрозы до коcмического пространства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что Россия — мирная страна, которая выступает за сотрудничество в космосе.