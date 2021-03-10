Войти
Lenta.ru

Стало известно о массовой атаке 20 турецких Bayraktar на российский «Панцирь»

170
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Турецкие беспилотные аппараты Bayraktar провели массовую атаку на ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, находящийся на вооружении армии Сирии. Об этом стало известно изданию Soha.

По данным издания, в атаке против ЗРПК были задействованы сразу 20 турецких ударных беспилотников. Они выпустили несколько десятков ракет по комплексу, развернутому в сирийской провинции Идлиб, однако уничтожить «Панцирь» им не удалось. Как отмечается, один из боеприпасов взорвался рядом с ЗРПК, в результате чего тот получил незначительные повреждения, которые вскоре были устранены российскими военными.

При этом турецкий военный эксперт Энес Кай, слова которого приводит Soha, уточнил, что в ходе отражения атаки сирийцы допустили ряд ошибок. Так, считает он, операторы «Панциря» могли задействовать комплекс раньше и уничтожить турецкие дроны до того, как те подошли на расстояние, с которого смогли запустить ракеты по сирийским объектам.

Когда именно турецкие военные осуществили нападение на позиции сирийских военных, не уточняется.

В конце февраля в отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил НАТО (Joint Air Power Competence Centre) JAPCC российские «Панцири» назвали идеальным средством против военных беспилотников. В документе также уделили особое внимание тому, как Турция отнеслась к ликвидации всего одного активного сирийского «Панциря» в Идлибе в рамках своей операции «Весенний щит». Его уничтожение являлось важным моментом «для достижения целей всей операции».


Марта Ольховская

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
02.10.2020
Во что может перерасти война в Нагорном Карабахе
25.02.2020
Новейшая техника и вооружения: чем армия сможет защитить Россию
13.02.2020
Идлибский «котел» на точке кипения
28.10.2019
Панцирь для Сербии. Зачем на Балканы отправили российские комплексы ПВО
20.06.2019
Сирия между патом и цугцвангом
26.12.2016
Основы несокрушимости
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 02:26
  • 14
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 10.03 02:21
  • 63
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 10.03 01:51
  • 10
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире
  • 10.03 00:09
  • 1
Источник сообщил о грядущих испытаниях российского беспилотника "Альтиус"
  • 09.03 23:58
  • 93
Институт «Звездных Войн»
  • 09.03 23:55
  • 2
Строительство второй очереди "Восточного" продолжается, несмотря на решение суда - подрядчик
  • 09.03 23:54
  • 29
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 09.03 22:12
  • 11
«Искандеры» смели штаб сирийских террористов
  • 09.03 21:52
  • 4
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 09.03 20:04
  • 5
Арбитраж приостановил стройку стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный
  • 09.03 17:24
  • 1
Россия и Белоруссия создают три совместных центра по подготовке военных, один из них будет на белорусской территории - Минобороны РФ
  • 09.03 17:22
  • 1
Ответ на действия Запада: военные России и Белоруссии будут тренироваться вместе
  • 09.03 15:45
  • 1
Российская артиллерия самая меткая в мире
  • 09.03 10:54
  • 1
Космическая «Лиана» достанет противника в любом уголке Мирового океана
  • 09.03 10:51
  • 1
Дрон "Альтиус" испытает все свое вооружение