Россия и Китай подписали меморандум о создании станции на Луне

Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в работе по созданию международной исследовательской станции на Луне. Об этом 9 марта сообщило космическое управление Китая.

Как отмечается в сообщении на сайте «Роскосмоса», документ в режиме видеоконференции подписали генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин и руководитель китайской национальной космической корпорации Чжан Кэцзянь.

Подписавшие документ стороны, руководствуясь принципами паритетного распределения прав и обязанностей, будут содействовать сотрудничеству по созданию лунной станции с доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров.

«Международная научная лунная станция — комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и/или на орбите Луны, предназначенный для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне», — отметили в госкорпорации.

В рамках проекта Россия и Китай совместно разработают дорожную карту создания станции на Луне, будут взаимодействовать при планировании, проектировании, эксплуатации объекта, включая его презентацию мировому сообществу.

К настоящему времени в рамках взаимодействия России и Китая успешно реализуются соглашения между «Роскосмосом» и китайской национальной космической администрацией о сотрудничестве в ряде проектов.

В январе представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. Соглашение о совместном создании окололунной станции «Роскосмос» и NASA подписали в 2017 году.

Позже гендиректор «Роскосмоса» заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в Gateway, так как стране отвели недостаточно большую роль, а сам проект назвал американоцентричным.

В октябре 2020 года США и Британия подписали соглашение об освоении Луны, самым крупным проектом которого станет создание Gateway. Британские власти выделили на ее строительство $20,7 млн.