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Известия.ru

Экипаж МКС не смог с первой попытки загерметизировать трещину

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Источник изображения: Фото: NASA

Экипажу МКС не удалось замазать вторую трещину в российском модуле станции герметиком из-за ее труднодоступности. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил представитель Центрального управления полетами (ЦУП).

«После промазки в этих зазорах герметиком герметик остался весь на поверхности пластины», — сказал он в ходе переговоров с экипажем, трансляцию которых ведет NASA на YouTube-канале.

Сейчас экипаж пытается использовать другую пластину с вакуумной присоской, добавил представитель ЦУПа.

Днем ранее в ЦУПе рассказали, что экипажу предстоит трехдневная работа по герметизации второй трещины. Из переговоров 8 марта также следовало, что космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову в промежуточной камере модуля «Звезда» предстоит очистить место между трубопроводом системы обеспечения теплового режима и корпусом отсека спиртовыми салфетками.

После этого космонавты должны будут нанести три слоя герметика на трещину, из-за которой происходит утечка воздуха. Затем экипажу вместе со специалистами Земли предстоит проработать план дальнейших ремонтных работ.

Первую трещину космонавты заделали на прошлой неделе.


1 марта стало известно, что для заклейки трещин будут использовать клей, изготовленный из смолы североафриканских деревьев. Отмечалось, что Рыжиков будет использовать герметики «Герметалл» и «Анатерм», а также клей-мастику, поролон, фторопластовые пленки, изоленту и металлические накладки. Кроме того, в работе будут задействованы шлифовальная шкурка и дрель.

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