Россия показала изнутри «пугающий» ВМС США «Монолит»

Работу комплекса разведки надводной и воздушной обстановки, оснащенного многофункциональной радиолокационной станцией (РЛС) «Монолит», «замечающей» эсминцы Военно-морских сил (ВМС) США в Черном море, показали на видео. Соответствующий ролик опубликовала «Звезда».

Согласно телеканалу, российская техника, в частности, «не на шутку напугала американский эсминец» Donald Cook проекта Arleigh Burke. Издание отмечает, что «внутренности» соответствующей РЛС журналистам «продемонстрировали впервые».

«Аппаратуры на командном пункте комплекса столько, что разбегаются глаза. Экипаж КП состоит из пяти человек, которые отвечают за наблюдение, классификацию и сопровождение надводных целей и принятие решений о работе с ними», — говорится в репортаже.

По словам начальника сектора предприятия «Тайфун» Сергея Пиуновского, антенна «Монолита» обнаружила и взяла на сопровождение Donald Cook, находившийся в Черном море. «По нашему излучению экипаж понял, что он обнаружен и в любой момент по нему может быть нанесен ракетный удар, чего они и испугались», — сказал специалист.

В марте «Звезда» показала кадры проведенного в безэховой камере испытания ракеты комплекса береговой обороны «Бал».

Иван Потапов