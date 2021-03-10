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WarSpot

Франция и Германия спорят о новом истребителе

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Проект разработки самолёта FCAS оказался под угрозой. Вчера, 8 марта, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что Франция и Германия не могут найти общий язык в вопросах секретных технологий, разделении затрат и рабочих мест.

К 2040 году Франция и Германия намереваются создать перспективный истребитель. Новая разработка не ограничивается одним самолётом, а должна стать масштабной системой, включающей синергию пилотируемой и беспилотной авиации с активным задействованием ведомых дронов. Переговоры осложнились, когда к программе FCAS присоединилась Испания.

Макет истребителя FCAS

Источник изображения: flightglobal.com

В информационном агентстве Reuters указывают, что Франция и Германия не могут сойтись по двум из семи ключевых моментов. Одна из проблем — права интеллектуальной собственности. Франция жалуется, что немецкая оборонная промышленность хочет получить доступ к секретным французским технологиям, а Германия отрицает это обвинение. Две страны также явно ссорятся из-за раздела выплат — после присоединения Испании доля французской компании Dassault снизилась с 50% до 33%, в то время как Airbus теперь имеет 66%.

Слухи о проблемах в программе FCAS ходили уже давно, но стороны не отвечали на запросы СМИ. На прошло неделе Эрик Траппье, руководитель подразделения боевой авиации компании Dassault Aviation, сообщил, что проблемы существуют, и некоторые из них весьма значительны. «Я не думаю, что FCAS скоро умрёт, но не могу сказать, что проект не находится на сложной стадии», — прокомментировал Траппье ситуацию с переговорами порталу flightglobal.com.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Испания
Франция
Компании
Airbus
Dassault
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