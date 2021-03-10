Австралийская компания DroneShield стремится пробиться на индийский рынок средств противодействия БЛА

ЦАМТО, 9 марта. Австралийская компания DroneShield заключила партнерское соглашение с индийской фирмой M2K Technologies, предусматривающее совместное продвижение и продажи систем противодействия БЛА для применения в оборонном, правоохранительном и гражданском секторах Индии.

Как заявил генеральный директор DroneShield, потребность в системах противодействия БЛА (C-UAS) растет в Индии быстрыми темпами благодаря увеличению применения государственными и негосударственными структурами беспилотной техники, в том числе, в ходе эскалации конфликта между Индией и Китаем в районе Линии фактического контроля в Гималаях.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, размещенная в Гуруграме (недалеко от Нью-Дели) компания M2K Technologies сотрудничает с несколькими иностранными фирмами, предлагающими как сами БЛА, так и средства противодействия им различным индийским структурам.

В пресс-релизе DroneShield указано, что возможность реализации контрактов на поставку систем противодействия БЛА встраивается в общую концепцию укрепления сотрудничества Индии и Австралии в оборонной сфере.

Так, июне 2020 года страны подписали соглашение о "Всестороннем стратегическом партнерстве", в рамках которого обязались расширить оборонное сотрудничество в таких сферах, как военные учения, логистика, военная наука и технологии.

Для DroneShield партнерское соглашение с M2K Technologies является еще одной договоренностью о сотрудничестве, заключенной за последние два года с целью расширения присутствия на австралийском и зарубежных рынках систем противодействия БЛА. В список компаний-партнеров также входят Bosch, Thales, Collins Aerospace и норвежская Squarehead.

DroneShield поддерживает эти усилия посредством продажи акций, которая началась в сентябре 2020 года, что позволило привлечь средства в объеме около 9,5 млн. австр. долл. (6,9 млн. долл.). Позднее компания завершила размещение второго транша акций, в результате чего были привлечены 7,5 млн. австр. долл. Компания заявила, что "значительная часть доходов" от продажи двух выпусков акций будет направлена на усиление присутствия на целевых зарубежных рынках.