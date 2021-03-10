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Интерфакс-АВН

Замазать герметиком вторую трещину на МКС с первой попытки не удалось

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МКС
МКС.
Источник изображения: © Dima Zel/Shutterstock/FOTODOM

Москва. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Экипаж не смог нанести герметик на вторую трещину на МКС из-за ее труднодоступности, сообщил представитель ЦУПа.

"После промазки в этих зазорах герметиком, герметик остался весь на поверхности пластины", - сказал представитель ЦУПа в ходе переговоров с экипажем, трансляцию которых ведет NASA.

Из-за сложности доступа к трещине герметик на нее наносят с помощью специальных пластин. В данный момент экипаж попробует использовать другую пластину с вакуумной присоской.

Как сообщали ранее в пресс-службе Ракетно-космической корпорации "Энергия", на вторник запланировано нанесение первого слоя герметика на вторую трещину.

Накануне космонавты проработали с наземными специалистами план ремонтно-восстановительных работ.

4 марта заместитель руководителя центра лётной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения ракетно-космической корпорации "Энергия" Юрий Гидзенко сообщил телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), что экипаж МКС приступит к герметизации второй трещины на станции на этой неделе. "Со второй мы начнем работать с 8 на 9 марта", - сказал Гидзенко.

Ранее космонавты заклеили первую трещину специальной армированной заплаткой. Члены экипажа просверлили два отверстия по краям трещины, чтобы снять напряжение в этом участке и подготовить трещину к дальнейшей герметизации. Затем экипаж очистил место утечки спиртовой салфеткой и покрыл специальной смесью на основе герметалла.

Первую трещину размером около 4 см на МКС обнаружили осенью 2020 года заделали временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но полностью не исчезла, поэтому экипаж ведет поиски других мест утечки воздуха на МКС.

17 февраля космическим грузовиком "Прогресс МС-16" на станцию был доставлен мощный микроскоп, который планируется использовать для поиска других мест утечки. Также грузовик доставил материалы для герметизации трещин.

Ранее РКК "Энергия" сообщала, что все действия экипажа МКС и специалистов на Земле по герметизации трещин на станции согласуются с коллегами из NASA.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года. Заместитель руководителя центра лётной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения Ракетно-космической корпорации "Энергия" Юрий Гидзенко сообщил в начале марта, что решение о продлении работы МКС до 2028 года принято уже "на верхних уровнях".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Энергия РКК
Проекты
2020-й год
МКС
Прогресс ТГК
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