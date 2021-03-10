Войти
Российская газета

В России построят 37 центров военно-патриотического воспитания "Авангард"

121
0
0
Источник изображения: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В российских регионах в этом году откроются 37 учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Как сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, самым крупным из них является центр "Авангард", построенный Москвой и Московской областью, в подмосковном парке "Патриот".

Министр отметил, что центр построен по самым современным технологиям, при его возведении учитывались все самые современные требования по начальной военной подготовке.

"Нам бы хотелось, чтобы подобные центры появились во всех городах, где есть хотя бы одна школа. В планах этого года дополнительно еще строительство 37 центров - создание их в 37 субъектах. Таким образом их будет больше 70", - сказал Шойгу. Он отметил, что все центры будут включать в себя ряд программ и проектов, в том числе будут работать как летние лагеря.

"Мы уже этот эксперимент, эту работу проводили в течение пяти лет. Смотрели, наблюдали, как это возможно сделать. Поэтому планы большие, я надеюсь, мы сможем их реализовать с главами субъектов, мэрами городов, которые, безусловно, в этом заинтересованы", - подчеркнул Шойгу.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
21.05.2020
Бе-200 в противолодочном варианте представят на День ВМФ
25.12.2019
В России начались разработки новых боевых роботов
25.04.2019
США пренебрежительно относятся к международным договорам, заявил Сергей Шойгу
19.09.2018
Военный технополис "Эра" приступил к работе
05.05.2015
Россия возобновит производство сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-160
30.04.2015
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу посетил Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 02:26
  • 14
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 10.03 02:21
  • 63
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 10.03 01:51
  • 10
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире
  • 10.03 00:09
  • 1
Источник сообщил о грядущих испытаниях российского беспилотника "Альтиус"
  • 09.03 23:58
  • 93
Институт «Звездных Войн»
  • 09.03 23:55
  • 2
Строительство второй очереди "Восточного" продолжается, несмотря на решение суда - подрядчик
  • 09.03 23:54
  • 29
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 09.03 22:12
  • 11
«Искандеры» смели штаб сирийских террористов
  • 09.03 21:52
  • 4
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 09.03 20:04
  • 5
Арбитраж приостановил стройку стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный
  • 09.03 17:24
  • 1
Россия и Белоруссия создают три совместных центра по подготовке военных, один из них будет на белорусской территории - Минобороны РФ
  • 09.03 17:22
  • 1
Ответ на действия Запада: военные России и Белоруссии будут тренироваться вместе
  • 09.03 15:45
  • 1
Российская артиллерия самая меткая в мире
  • 09.03 10:54
  • 1
Космическая «Лиана» достанет противника в любом уголке Мирового океана
  • 09.03 10:51
  • 1
Дрон "Альтиус" испытает все свое вооружение