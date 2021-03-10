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Российская газета

Завершились испытания модульного пистолета Лебедева "Рысь"

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Источник изображения: Пресс-служба ГК "Калашников" / kalashnikov.media

Модульный пистолет "Рысь" успешно прошел государственные испытания. Оружие разработано конструктором Дмитрием Лебедевым по тактико-техническому заданию Росгвардии под патрон 9х19 мм.

Как сообщает пресс-служба ГК "Калашников", разработка нового пистолета началась в 2017 году. По мнению заместителя директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Алексея Беззубикова, работы доведены до конца, испытания завершены с положительным результатом.

Пистолет "Рысь" разработан в стандартном исполнении и в варианте для выполнения специальных задач с глушителем.

По данным производителей, отличием пистолета Лебедева от аналогов является эргономика и баланс, соответствующие нынешним представлениям о биомеханике человека. В результате оказалась снижена отдача после выстрела, что способствует быстрому повторному выстрелу и быстрому переносу огня, а эргономичная рукоятка с большим углом наклона облегчает стрельбу "навскидку".

Кроме того, с помощью конструкторских наработок оружие безопасно за счет невозможности самопроизвольного выстрела заряженного пистолета, даже при падении с высоты на твердое покрытие.


Николай Грищенко

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Компании
Росгвардия
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