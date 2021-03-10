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Известия.ru

Военнослужащие ЦВО завершили подготовку к запускам «Союза МС»

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Военнослужащие Центрального военного округа завершили подготовку к проведению запусков и посадок космических кораблей «Союз МС». В учениях отработано проведение поисково-спасательных операций. Для занятий создана точная копия спускаемого аппарата, сообщает телеканал «Известия». На учениях задействовали авиацию, включая самолет Ан-26 и вертолеты Ми-8. Условному экипажу оказали первую медицинскую помощь, его доставили на ближайший аэродром. Также отработана эвакуация космонавтов из труднодоступной местности с помощью лебедки. В 2021 году военные будут участвовать в шести посадках спускаемых аппаратов.

Военнослужащие Центрального военного округа завершили подготовку к проведению запусков и посадок космических кораблей «Союз МС». В учениях отработано проведение поисково-спасательных операций. Для занятий создана точная копия спускаемого аппарата, сообщает телеканал «Известия». На учениях задействовали авиацию, включая самолет Ан-26 и вертолеты Ми-8. Условному экипажу оказали первую медицинскую помощь, его доставили на ближайший аэродром. Также отработана эвакуация космонавтов из труднодоступной местности с помощью лебедки. В 2021 году военные будут участвовать в шести посадках спускаемых аппаратов.

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Продукция
Ан-26
Ми-8
Компании
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Медицина
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