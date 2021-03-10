Новое поколение РПГ

Развитие одноразовых гранатомётов в 90-е и 2000-е годы в России привело не только к появлению более совершенных противотанковых боеприпасов РПГ-28 и РПГ-30, но и к созданию на основе РПГ-26 и РПГ-27 штурмовых и многоцелевых гранат.

Взломать активную броню

В 90-е годы танковая броня продолжала «накачивать мускулатуру». Стали появляться всё новые поколения динамической защиты для бронетехники. Борьбу с ней разработчики средств ближнего боя вели с помощью тандемных кумулятивных боеприпасов. В России головным предприятием разработок данного направления военно-промышленного комплекса (ВПК) является московское НПО «Базальт». Первой и последней советской одноразовой реактивной противотанковой гранатой (РПГ), способной противостоять динамической броне, суждено было стать РПГ-27. Ей оказались по зубам 600 мм стальной защиты, спрятанной за специальными бронепластинами.

Для увеличения параметра пробития гомогенной брони за динамической защитой в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) «Клюква» российским специалистам в очередной раз пришлось увеличивать калибр гранаты. Новая РПГ-28 калибром 125 мм была крупнее и тяжелее предшественниц, став самой массивной российской одноразовой реактивной гранатой. Благодаря этому показатель взлома брони за динамической защитой увеличился ровно наполовину и стал равняться 900 мм. Конструкция самой РПГ-28 принципиально не отличалась от РПГ-27 кроме габаритов изделия и комплектации штатным оптическим прицелом.

РПГ-28 и варианты ПГ-28 со стальным и пластиковым корпусом двигателя Источник изображения: НПО «Базальт»

Если бороться с комплексами динамической защиты танков удавалось наращиванием мощности тандемного кумулятивного боеприпаса, то реализовать алгоритм успешного противостояния системе активной защиты долгое время не получалось. В начале 2000-х годов группа конструкторов НПО «Базальт» предложила оснастить РПГ-27 дополнительной ложной целью для систем противодействия. В рамках ОКР «Крюк» появилась новая РПГ-30 с дополнительным пусковым устройством, жёстко связанным с основным. Таким образом, РПГ-30 имеет основную 64/105-мм противотанковую гранату ПГ-30 и 42-мм имитатор гранаты ИГ-30.

Принцип действия РПГ-30 максимально прост. Сначала из пускового устройства вылетает ИГ-30, на которую при подлёте к бронеобъекту срабатывает его активная защита. Привычная нам тандемная кумулятивная граната ПГ-30, летящая с интервалом в 0,2-0,3 секунды от имитатора, вступает в действие после срабатывания элементов активной защиты. Помимо пассивного имитатора гранаты, разработан вариант с генератором сверхкоротких электромагнитных излучений для вывода из строя комплекса активной защиты на время около полсекунды.

РПГ-30 (в центре) рядом с РШГ-1 и РПГ-28 Источник изображения: vitalykuzmin.net

С помощью РПГ-30 российским инженерам удалось с максимальной унификацией с РПГ-27 создать надёжный противотанковый боеприпас, способный противостоять системе активной защиты и поражать до 750 мм брони за слоем динамической защиты. В декабре 2011 года распоряжением правительства РФ, а затем в июле 2012 года приказом министра обороны РПГ-28 и РПГ-30 были приняты на вооружение российской армии. Уже через год счёт снаряжённым на нижнетагильском предприятии «Планта» РПГ-30 пошёл на тысячи.

Штурмовые гранаты

Для расширения возможностей средств ближнего боя с учётом унификации с серийными боеприпасами в НПО «Базальт» появился новый вид боеприпаса на основе пусковых устройств РПГ-26 и РПГ-27 и элементов термобарической гранаты ТБГ-7 — реактивная штурмовая граната (РШГ). По принципу действия такое оружие практически не отличается от реактивных пехотных огнемётов РПО-А. Как и другие одноразовые РПГ, новые РШГ стали внештатным огневым средством гранатомётчика при выполнении специальных боевых задач.

Замена кумулятивных боевых частей гранат ПГ-26 и ПГ-27 на термобарические привела к появлению штурмовых гранат ШГ-2 и ШГ-1. В качестве снаряжения в РШГ-2 стали использовать состав ЛП-30Т, а для РШГ-1 позаимствовали огнемётную смесь ОМ-100МИ-3Л. Со временем для снаряжения РШГ-1 стали использовать только вещество ЛП-30Т. Такие боеприпасы позволяют эффективно бороться с огневыми точками и живой силой противника, находящейся на дистанциях от 50 до 600 м, в том числе в зданиях и сооружениях.

Сравнение конструкций РШГ-2 и РШГ-1 (в центре) с РПГ-26 и РПГ-27 Источник изображения: НПО «Базальт»

Не имея кумулятивного эффекта, граната ШГ может в буквальном смысле проломить лишь около 10-20 мм брони. При этом осколочное и фугасное действие гранаты позволяет поражать живую силу в помещениях объёмом 200-300 куб. м либо на открытой местности в радиусе 7-10 м. Для повышения эффективности применения РПГ и РШГ разработано универсальное ручное пусковое устройство (РПУ), которое может комплектоваться дневным или ночным прицелами, а также баллистическим вычислителем. При этом масса системы возрастает более чем на 3 кг, но добавляет возможности учёта температуры окружающей среды, скорости и направления ветра, автоматического введения угла прицеливания в зависимости от данных перемещения цели.

Для обучения стрельбе из РШГ могут использоваться комплекты практического учебного имущества ПУИ-Ш1 и ПУИ-Ш2 разработки НПО «Базальт». Аналогичные изделия ПУИ-26 и ПУИ-27 для РПГ являются современной альтернативой приборам учебной стрельбы ПУС-26М и ПУС-22В (для РПГ-27). В отличие от стрельбы ПУС трассирующим автоматным патроном, ПУИ для обучения навыкам стрельбы использует имитаторы гранат ИРГ, схожие с инертными боеприпасами. Тренировки с помощью ПУИ обходятся чуть дороже для бюджета, но более эффективно, чем при использовании классических ПУС.

Стрельба из РШГ-1 Источник изображения: mil.ru

Граната РШГ-1 принята на вооружение российской армии в 2012 году вместе с остальными представителями нового поколения одноразовых РПГ. Менее мощная РШГ-2 с 2005 года состоит на вооружении специальных подразделений МВД РФ. С тех пор оба варианта РШГ закупаются и используются различными силовыми структурами.

Стоит упомянуть, что разработкой пусковых устройств для одноразовых РПГ (конструктивно являющихся гранатомётами) занимаются специалисты тульского Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБСОО), а их выпуск налажен на АО «Тулаточмаш». Такие изделия получают гранатомётные индексы Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) группы 6Г и имеют заводские обозначения типа ТКБ. Снаряжённые боевой гранатой одноразовые РПГ имеют обозначения, аналогичные для гранатомётных выстрелов группы 7П. Например, реактивная противотанковая граната РПГ-27 имеет индекс 7П30, а её пусковое устройство — индексы 6Г22 или ТКБ-0174.

Двойной удар

В начале 2000-х появилась ещё одна новая модификация РПГ-27. На этот раз в тандемной гранате ПГ-27 головная кумулятивная часть осталась практически неизменной с увеличенным до 84 мм калибром, а основную 105-мм боевую часть снарядили термобарической смесью подобно РШГ. Таким образом, получилась реактивная многоцелевая граната РМГ. Разработка её и других одноразовых штурмовых гранат велась специалистами НПО «Базальт» под руководством главного конструктора В.М. Базилевича.

Задачей такого боеприпаса, разработанного в рамках ОКР «Занос», является максимальное увеличение результата запреградного действия по защищённой цели. Достигается такой эффект следующим способом. Сначала при встрече с преградой срабатывает кумулятивный заряд, формирующий отверстие для дальнейшего действия поражающих элементов гранаты. В случае жёсткой преграды и недостаточного пространства для проникновения внутрь объекта термобарического заряда основной взрыватель срабатывает перед преградой либо с некоторым углублением внутрь неё. После этого все продукты взрывной волны через пробоину поступают за преграду, нанося ущерб живой силе.

Различные варианты действия гранаты МГ при встрече с преградой Источник изображения: fips.ru

При этом максимальный двойной удар под действием РМГ достигается при поражении цели, скрытой за «мягкой» преградой. Под данным термином скрываются вполне обычные в повседневной жизни цели, такие как кузов автотранспорта, кирпичные или бетонные стены, деревянная или земляная преграда. В таком случае предварительный заряд довольно легко образует дыру или пролом в такой преграде, а основной срабатывает в запреградном пространстве с необходимой задержкой. Тем самым достигается максимальный эффект урона для живой силы, находящейся в защищённом пространстве.

Скромные показатели пробития 120-мм бронеплиты компенсируются высоким избыточным давлением за ней в пространстве объёмом до 16 куб. м. Также граната МГ способна достичь своего эффекта за стеной из 300 мм железобетона или 500 мм кирпичной кладки, а также 1200 мм преграды в виде мешков с песком. Для увеличения поражающего действия в основной боевой части может использоваться не только термобарическое или фугасное снаряжение, но и осколочное. Граната РМГ может стать и нелетальным оружием при использовании дымовых или слезоточивых составов.

Стрельба из РМГИ Источник изображения: podpolkovnikvvs.livejournal.com

Для обучения стрельбе из РМГ и РПГ-28 в 2012 году на вооружение армейских подразделений приняты и их инертные варианты РМГИ и РПГ-28И. При этом на сегодняшний день известно несколько опытных вариантов снаряжения инертных гранат МГИ, таких как РМГИ-Д(К) и РМГИ-Д(Т). Вероятнее всего, такие обозначения указывают на использование различных дымовых составов в этих боеприпасах в отличие от более простого РМГИ, не имеющего средств визуального контроля действия инертной гранаты.

Технические характеристики гранат РПГ-26 РПГ-27 РМГ РПГ-28 РШГ-1 РШГ-2 РПГ-30 Индекс 7П27 7П30 7П46 7П47 7П51 7П52 7П53 Калибр, мм 72,5 64/105 84/105 125 105 72,5 64/105 Длина, мм 770 1135 1000 1200 1135 770 1135 Масса, кг 2,9 8,3 8,5 12 8,3 3,8 10,3 Начальная скорость гранаты, м/с 144 120 130 н/д 120 н/д 120 Прицельная дальность стрельбы, м 250 200 600 300 600 350 200 Пробиваемость, мм: гомогенной брони 440

750

120

–

20

10-15 –

за динамической защитой – 600 – 950 – – 750

Источники и литература:

Руководство по реактивной противотанковой гранате РПГ-26 Ф.А. Савченко, А.Л. Бринис. Перспективы развития гранатомётных средств ближнего боя. Наука и военная безопасность, №3, 2015 г В.Г. Бойченко, В.Г. Смеликов. Мастяжарт – ГСКБ-47 – ФГУП «ГНПП «Базальт». – М.: «Ассоциация «ЛСОП», 2011 Ф.А. Савченко, А.В. Шеманаев, С.В. Михалец, С.В. Партала. Конструкция гранатомётных выстрелов и реактивных гранат к гранатомётам одноразового применения. – Пенза: ПАИИ, 2007

Руслан Гук