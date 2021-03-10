Войти
РИА Новости

Россия выполнила обязательства по химразоружению, напомнил Шаманов

98
0
0
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Шаманов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Шаманов.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия свои обязательства в рамках химического разоружения выполнила и публично сообщила об всему мировому сообществу, в отличие от США, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов. По данным собеседников агентства, британские власти намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО "продолжала оказывать давление на Россию" в том, чтобы она предоставила ответы по использованию запрещенных веществ. В ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию.

"Я могу сказать, что, как правило, последние годы, все их (США) утверждения основаны на каких-то доказательствах, которые они никак не могут нам предъявить. Мы готовы говорить, мы свои обязательства в рамках химического разоружения выполнили полностью и об этом публично всему мировому сообществу доложили, а они этого не сделали", - сказал Шаманов журналистам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Франция
Персоны
Шаманов Владимир
Похожие новости
24.06.2019
Война начнется с Прибалтики: Москва критикует доклад НАТО
17.01.2014
Сказание об Ан-70
08.10.2012
Земные задачи для нашего ОПК в Африке
21.06.2012
Немецкие военные получат новую "экипировку будущего"
21.08.2007
Бомбардировщики залетели в большую политику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 02:26
  • 14
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 10.03 02:21
  • 63
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 10.03 01:51
  • 10
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире
  • 10.03 00:09
  • 1
Источник сообщил о грядущих испытаниях российского беспилотника "Альтиус"
  • 09.03 23:58
  • 93
Институт «Звездных Войн»
  • 09.03 23:55
  • 2
Строительство второй очереди "Восточного" продолжается, несмотря на решение суда - подрядчик
  • 09.03 23:54
  • 29
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 09.03 22:12
  • 11
«Искандеры» смели штаб сирийских террористов
  • 09.03 21:52
  • 4
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 09.03 20:04
  • 5
Арбитраж приостановил стройку стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный
  • 09.03 17:24
  • 1
Россия и Белоруссия создают три совместных центра по подготовке военных, один из них будет на белорусской территории - Минобороны РФ
  • 09.03 17:22
  • 1
Ответ на действия Запада: военные России и Белоруссии будут тренироваться вместе
  • 09.03 15:45
  • 1
Российская артиллерия самая меткая в мире
  • 09.03 10:54
  • 1
Космическая «Лиана» достанет противника в любом уголке Мирового океана
  • 09.03 10:51
  • 1
Дрон "Альтиус" испытает все свое вооружение