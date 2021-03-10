Турция намерена оборудовать ОБТ "Алтай" южнокорейскими двигателями

ЦАМТО, 9 марта. По заявлению руководителя Директората оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаила Демира, Турция ведет переговоры с Республикой Корея о закупке двигателей для ОБТ "Алтай", которые вскоре будут интегрированы на данную машину.

Как сообщает Armyrecognition.com, 3 марта в интервью турецкому телеканалу NTV Исмаил Демир заявил, что проблема с двигателем для нового танка скоро будет решена. В то же время, будет продолжен проект создания двигателя с задействованием национальных возможностей. Ранее глава SSB заявлял, что прототипы двигателя для танка "Алтай", а также другой легкой бронированной машины будут готовы в этом году, хотя изначально на танке будет использоваться силовая установка, закупленная за рубежом.

Опытный образец "Алтай" был оснащен дизельным двигателем мощностью 1500 л.с. немецкого производителя MTU Friedrichshafen GmbH. Немецкая Rheinmetall также создала совместное предприятие с турецким производителем наземной техники – компанией BMC – с целью наладить совместное производство бронетехники, в частности, основного боевого танка "Алтай". Турция рассчитывала оборудовать "Алтай" двигателем MTU и трансмиссией Renk, но переговоры с немецкими производителями прекратились после наложенного руководством Германии эмбарго на поставки оружия в Турцию.

Как сообщалось в прошлом году, танк может быть оснащен разработанным компанией Doosan Infracore 4-тактным 12-цилиндровым дизельным двигателем с водяным охлаждением DV27K мощностью 1500 л.с.

Согласно сообщению, опубликованному изданием Daily Sabah 11 января 2021 года, оборонная промышленность Турции, со своей стороны, намерена разработать опытный образец силовой установки Batu, в состав которой войдут дизельный двигатель и автоматическая коробка передач.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2017 года BMC учредила дочернюю компанию BMC Power для разработки двигателя мощностью 1500 л.с. под названием Batu, который планируется получить к 2023 году. По этой причине первые ОБТ "Алтай" планируется оборудовать двигателем иностранного производства. Сообщалось, что в рамках проекта BMC сотрудничает с итальянским производителем Fiat / Iveco.

Разработка ОБТ "Алтай" осуществлялась в соответствии с контрактом на реализацию "Проекта производства современного танка с использованием национальных источников", подписанным Секретариатом оборонной промышленности Турции (SSM) с компанией Otokar в июле 2008 года, при техническом содействии южнокорейской Hyundai Rotem. Стоимость данного контракта составила 500 млн. долл. В общей сложности проект "Алтай" предполагает поставку ВС Турции четырьмя траншами по 250 ед. до 1000 новых танков, стоимость которых может составить до 7 млрд. евро (8,24 млрд. долл.).

Контракт на поставку первой партии из 250 серийных ОБТ "Алтай", а также обеспечение сопутствующей логистической поддержки в ноябре 2018 года по итогам тендера был заключен с компанией BMC.