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Известия.ru

Футуролог назвал сроки запуска миссии к планетам другой звезды

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/ESA

По истечении столетия человечество может отправить автоматический аппарат к планете у другой звезды. Такое предположение во вторник, 9 марта, сделал член президиума Совета по внешней оборонной политике, глава представительства Singularity University в Москве, футуролог Евгений Кузнецов.

По его прогнозам, нынешние темпы развития технологий позволят освоить Солнечную систему в ближайшие десятилетия.

«Создание базы на Луне и экономическое освоение околоземных астероидов прогнозируются на ближайшие 20 лет. Выход к большому астероидному поясу — горизонт 30–50 лет», — считает эксперт.

Вероятность выхода за пределы Солнечной системы до конца XXI века Кузнецов оценил в 60%.

«Как только мы создадим все необходимые условия, нам захочется сделать следующий шаг — выйти за пределы Солнечной системы. Думаю, что с вероятностью в 60% до 2100 года возможна первая миссия автоматического аппарата к экзопланете, то есть планете у другой звезды», — цитирует футуролога «РИА Новости».

1 февраля газета The Wall Street Journal сообщила, что Пентагон намерен защищать базы NASA, которые могут быть построены на Луне. Предполагается что ведомство будет заниматься защитой «коммерческих операций США, нацеленных на добычу воды или полезных ископаемых» на спутнике Земли.

Комментируя эту публикацию, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин напомнил, что милитаризация Луны недопустима.

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