Армия получит новый противопехотный гранатомет

Противопехотный 40-миллиметровый гранатомет «Балкан» успешно прошел государственные испытания.

Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор АО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Кочкин.

«Государственные испытания данного образца были успешно завершены с рекомендациями по принятию на вооружение Вооруженных сил РФ», - сказал он, отметив, что гранатомет предварительно прошел опытно-войсковую эксплуатацию.

Кочкин отметил, что противопехотный гранатометный комплекс 6С19 «Балкан» является новейшей разработкой в области отечественного гранатометного вооружения. Он позволит увеличить дальность стрельбы более чем на 25%, а силу боеприпаса — в два раза по сравнению со штатными 30-миллиметровыми комплексами (АГС-17 «Пламя» и АГС-30).

Автоматический гранатомет 6С19 АГС-40 «Балкан» калибра 40 мм предназначен для замены в войсках 30-миллиметровых гранатометов АГС-17 «Пламя» и АГС-30.