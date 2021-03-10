Войти
Военно-промышленный курьер

Армия получит новый противопехотный гранатомет

104
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Противопехотный 40-миллиметровый гранатомет «Балкан» успешно прошел государственные испытания.

Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор АО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Кочкин.

«Государственные испытания данного образца были успешно завершены с рекомендациями по принятию на вооружение Вооруженных сил РФ», - сказал он, отметив, что гранатомет предварительно прошел опытно-войсковую эксплуатацию.

Кочкин отметил, что противопехотный гранатометный комплекс 6С19 «Балкан» является новейшей разработкой в области отечественного гранатометного вооружения. Он позволит увеличить дальность стрельбы более чем на 25%, а силу боеприпаса — в два раза по сравнению со штатными 30-миллиметровыми комплексами (АГС-17 «Пламя» и АГС-30).

Автоматический гранатомет 6С19 АГС-40 «Балкан» калибра 40 мм предназначен для замены в войсках 30-миллиметровых гранатометов АГС-17 «Пламя» и АГС-30.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АГС-17
АГС-30
АГС-40
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Технодинамика
Похожие новости
19.02.2019
Холдинг высокой точности
29.08.2018
"Сосной" по антироссийским санкциям
10.06.2015
Любовь с первого выстрела
25.02.2009
В 2009 г. на базе ФНПЦ "Прибор" будет создан холдинг, объединяющий производителей боеприпасов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 02:26
  • 14
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 10.03 02:21
  • 63
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 10.03 01:51
  • 10
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире
  • 10.03 00:09
  • 1
Источник сообщил о грядущих испытаниях российского беспилотника "Альтиус"
  • 09.03 23:58
  • 93
Институт «Звездных Войн»
  • 09.03 23:55
  • 2
Строительство второй очереди "Восточного" продолжается, несмотря на решение суда - подрядчик
  • 09.03 23:54
  • 29
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 09.03 22:12
  • 11
«Искандеры» смели штаб сирийских террористов
  • 09.03 21:52
  • 4
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 09.03 20:04
  • 5
Арбитраж приостановил стройку стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный
  • 09.03 17:24
  • 1
Россия и Белоруссия создают три совместных центра по подготовке военных, один из них будет на белорусской территории - Минобороны РФ
  • 09.03 17:22
  • 1
Ответ на действия Запада: военные России и Белоруссии будут тренироваться вместе
  • 09.03 15:45
  • 1
Российская артиллерия самая меткая в мире
  • 09.03 10:54
  • 1
Космическая «Лиана» достанет противника в любом уголке Мирового океана
  • 09.03 10:51
  • 1
Дрон "Альтиус" испытает все свое вооружение