Объявленный закон о ввозе иностранцами оружия в РФ вступает в силу

Для иностранцев меняются правила ввоза оружия в РФ. Обновленный закон вступил в силу. Выдавать разрешения на ввоз охотничьего оружия теперь будет Росгвардия. Ведомство также определит и сроки вывоза оружия из страны, сообщает телеканал «Известия». Мера также распространяется на транспортировку патронов. Сроки разрешения на ввоз не могут превышать 90 дней. Иностранцам нужно иметь ряд обязательных документов. Это заявление, копия паспорта, договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства, заключенный с иностранцем. О желании ввезти оружие в РФ необходимо сообщить за 10 дней.

Для иностранцев меняются правила ввоза оружия в РФ. Обновленный закон вступил в силу. Выдавать разрешения на ввоз охотничьего оружия теперь будет Росгвардия. Ведомство также определит и сроки вывоза оружия из страны, сообщает телеканал «Известия». Мера также распространяется на транспортировку патронов. Сроки разрешения на ввоз не могут превышать 90 дней. Иностранцам нужно иметь ряд обязательных документов. Это заявление, копия паспорта, договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства, заключенный с иностранцем. О желании ввезти оружие в РФ необходимо сообщить за 10 дней.