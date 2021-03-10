Войти
Российская газета

"Адмирал Эссен" в Севастополе провел учения по запуску ракет "Калибр"

110
0
0
Источник изображения: Сергей Мальгавко/ ТАСС

Фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота на учениях уничтожил условный корабль противника на подходе к Севастополю ракетным комплексом "Калибр-НК". Об этом "РГ" сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

- Расчет боевого информационного поста фрегата "Адмирал Эссен" обнаружил и классифицировал цель в море как корабль условного противника с подводными диверсантами на борту. Командир фрегата получил приказ уничтожить корабль до подхода к месту десантирования, - рассказали на ЧФ.

Сообщается, что в установленные сроки экипаж занял боевые посты и приготовился к ракетной стрельбе.

Ракетчики фрегата нанесли удар по кораблю "противника" электронным пуском ракет комплекса "Калибр-НК".

На ЧФ также отметили, что учение по применению высокоточного оружия в акватории Черного моря входило в боевой план подготовки сил флота.


Юлия Крымова (Севастополь)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
3М-54
Club-N
Проекты
1135 Буревестник
Военные учения
Калибр КР
ЧФ
Похожие новости
02.02.2021
Россия провела учение по уничтожению корабля в Черном море
17.08.2020
Корабль «Ингушетия» на учениях в Черном море отразил удар и контратаковал «Калибром»
30.07.2020
На подступах к «Кавказу»
29.07.2020
Фрегат "Адмирал Макаров" сбил "вражеский" самолет в Средиземном море
02.03.2020
Снова в Сирию: российские фрегаты идут в Средиземное море
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 02:26
  • 14
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 10.03 02:21
  • 63
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 10.03 01:51
  • 10
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире
  • 10.03 00:09
  • 1
Источник сообщил о грядущих испытаниях российского беспилотника "Альтиус"
  • 09.03 23:58
  • 93
Институт «Звездных Войн»
  • 09.03 23:55
  • 2
Строительство второй очереди "Восточного" продолжается, несмотря на решение суда - подрядчик
  • 09.03 23:54
  • 29
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 09.03 22:12
  • 11
«Искандеры» смели штаб сирийских террористов
  • 09.03 21:52
  • 4
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 09.03 20:04
  • 5
Арбитраж приостановил стройку стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный
  • 09.03 17:24
  • 1
Россия и Белоруссия создают три совместных центра по подготовке военных, один из них будет на белорусской территории - Минобороны РФ
  • 09.03 17:22
  • 1
Ответ на действия Запада: военные России и Белоруссии будут тренироваться вместе
  • 09.03 15:45
  • 1
Российская артиллерия самая меткая в мире
  • 09.03 10:54
  • 1
Космическая «Лиана» достанет противника в любом уголке Мирового океана
  • 09.03 10:51
  • 1
Дрон "Альтиус" испытает все свое вооружение