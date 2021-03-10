Истребитель Су-35 назвали одним из самых красивых в мире

Российский Су-35 вошел в пятерку красивейших истребителей мира.

Интернет-издание defence-blog.com обратилось к своим читателям с просьбой назвать самый красивый истребитель. В результате опроса был составлен топ-5 самолетов.

Первое место занял американский истребитель F-22 Raptor. В числе его достоинств назвали невидимость, скорость, маневренность, ситуационная осведомленность и смертоносное дальнобойное вооружение.

Вторым в рейтинге стал российский многоцелевой истребитель Су-35. В описании к нему говорится, что он предназначен для перехвата и поражения воздушных всех видов целей и борьбы за превосходство в воздухе. Самолет также способен уничтожать наземную инфраструктуру, прикрытую зенитным оружием. Су-35С оснащен 30-мм пушкой, имеет 12 точек подвески и обнаруживает цели на расстоянии более 400 километров. Его РЛС может отслеживать до 30 целей одновременно. Дальность полета истребителя без дозаправки составляет более 3500 километров.

На третьем месте оказался французский истребитель Dassault Rafale. Это двухмоторный боевой самолет производства Dassault Aviation, способный выполнять широкий спектр задач. Его можно использовать для нанесения наземных и морских ударов, разведки, сдерживания ядерного удара. Самолет разрабатывался для ВМС Франции и ВВС Франции. Предполагается, что он будет основным боевым самолетом французских вооруженных сил как минимум до 2050 года.

На четвертой позиции - легендарный американский истребитель F-15 Eagle. Он был основным реактивным перехватчиком ВВС США на протяжении десятилетий. Современная версия F-15 может похвастаться передовыми технологиями, большой боевой нагрузкой, высокой скоростью и дальностью полета.

Замыкает пятерку европейский двухмоторный многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon. Он разработанн консорциумом Airbus, BAE Systems и Leonardo.

Олег Корякин