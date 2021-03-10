Войти
Российская газета

Новый ядерный бронепоезд ВМС США показали на фото

114
0
0
Источник изображения: rg.ru

В Сети появились фото новых бронированных вагонов, предназначенных для перевозки ядерных материалов в интересах ВМС США.

Подвижной состав строится компанией Vigor Industrial по контракту с Пентагоном. Первый вагон нового образца будет поставлен заказчику в конце 2021 года и станет использоваться для военно-морской программы поддержки ядерных реакторов (NNPP). Иначе говоря, в них будут перевозить топливо для атомных авианосцев и субмарин: как новое, так и отработанное. NNPP ведает и другими грузами, относящимися к национальной безопасности, но перевозкой ядерных боеголовок занимается другая служба, уточнил The Drive.

Новые бронепоезда заменят на железных дорогах прежний подвижной состав NNPP, чей срок эксплуатации подходит к концу. Любопытно, что новые вагоны окрашены в синий цвет, в то время как раньше составы для перевозки ядерных материалов были белыми. Возможно, это попытка ввести в заблуждение экологических активистов, регулярно пикетирующих "ядерные поезда".

Бронированный вагон VWXX-800 на фото предназначен для охраны стратегического груза. Он защищен от стрелкового оружия, в средней части имеется возвышение с бойницами, позволяющими вести круговой обстрел. Также в боковины вагона вмонтированы прожектора. Согласно железнодорожной базе данных, длина вагона порядка 33 метров, ширина 3,5 метр, высота - 5 м. Масса около 60 тонн.

В ближайшее время ВМС США намерены приобрести как минимум пять вагонов нового образца. Корпорация Vigor построила для американского флота ряд мини-подлодок специального назначения, беспилотный гидросамолет, а также - совместно с чешской Skoda, - буй для проверки технологии превращения энергии волн в электрическую.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Чехия
Проекты
Авианосец
Ядерный щит
Похожие новости
22.03.2016
Новый российский «подводный истребитель»? (ECHO24, Чехия)
09.02.2016
Неядерные подлодки снова в моде (ECHO24, Чехия)
10.09.2015
Путин вытащил сирийский «туз». При помощи Земана ("Aktualne.cz", Чехия)
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
18.02.2011
Борьба за победу в тендере MMRCA продолжается
19.07.2010
Пекин занимает чужое место на мировом рынке ВВТ практически без боя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 02:26
  • 14
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 10.03 02:21
  • 63
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 10.03 01:51
  • 10
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире
  • 10.03 00:09
  • 1
Источник сообщил о грядущих испытаниях российского беспилотника "Альтиус"
  • 09.03 23:58
  • 93
Институт «Звездных Войн»
  • 09.03 23:55
  • 2
Строительство второй очереди "Восточного" продолжается, несмотря на решение суда - подрядчик
  • 09.03 23:54
  • 29
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 09.03 22:12
  • 11
«Искандеры» смели штаб сирийских террористов
  • 09.03 21:52
  • 4
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 09.03 20:04
  • 5
Арбитраж приостановил стройку стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный
  • 09.03 17:24
  • 1
Россия и Белоруссия создают три совместных центра по подготовке военных, один из них будет на белорусской территории - Минобороны РФ
  • 09.03 17:22
  • 1
Ответ на действия Запада: военные России и Белоруссии будут тренироваться вместе
  • 09.03 15:45
  • 1
Российская артиллерия самая меткая в мире
  • 09.03 10:54
  • 1
Космическая «Лиана» достанет противника в любом уголке Мирового океана
  • 09.03 10:51
  • 1
Дрон "Альтиус" испытает все свое вооружение