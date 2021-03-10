МиГ-31 станет перехватчиком баллистических ракет

Нестареющим «тридцать первым» добавили боевых задач. Вчера, 8 марта, газета «Известия» сообщила о том, что экипажи МиГ-31 обучаются перехвату боеголовок баллистических ракет.

«В прошлом году новые упражнения по перехвату мишеней-имитаторов баллистических ракет включили в программу боевой подготовки в качестве эксперимента. По итогам работ было принято распространить практику на все подразделения перехватчиков МиГ-31», — сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник в Минобороны РФ.

Истребитель-перехватчик МиГ-31 Источник изображения: iz.ru

Первыми новый элемент боевой подготовки обкатали экипажи истребителей-перехватчиков Центрального военного округа. На учениях в Пермском крае МиГ-31БМ отразили групповой налёт авиации условного противника, после чего перелетели в Астраханскую область и отработали применение ракет по сверхзвуковым целям, имитирующим баллистические ракеты.

МиГ-31 — первый советский самолёт четвёртого поколения, ставший преемником истребителя-перехватчика МиГ-25П, выпускавшегося с 1967 по 1984 год. МиГ-31 разрабатывался для перехвата и уничтожения различных воздушных целей в любых условиях и на любой высоте, в первую очередь — бомбардировщиков и крылатых ракет. Первый полёт машина совершила в 1975 году, а через шесть лет была принята на вооружение.