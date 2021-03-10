Футуролог рассказал, какими будут войны будущего

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Войны в будущем превратятся в соревнование промышленности по выпуску большего количества качественной боевой робототехники, заявил в интервью РИА Новости член президиума Совета по внешней оборонной политике, глава представительства Singularity University в Москве, футуролог Евгений Кузнецов.

"Раньше роботы в армии были уделом богатых стран типа США. Сейчас Турция и Израиль прорвали барьер и делают авиационные дроны массовым продуктом, который, и мы убедились в этом на примере Азербайджана, вносят существенный вклад в исход боевых действий. Следом за воздушными придут сухопутные и морские дроны. Война превращается в соревнование экономик: кто больше и лучше собрал роботов, тот успешнее решает задачи на поле боя", - сказал Кузнецов.

По его словам, массовое использование беспилотных летательных, морских и наземных аппаратов изменит многовековые представления о государстве как сообществе людей, которых чем больше, тем лучше, поскольку это и рабочие руки, и потенциальные солдаты. "Роботы ломают эту схему, потому что заменяют людей на рабочих местах и в армии. Модель государства, которое сильно не людьми, а роботами - к такому мы еще просто не готовы", - считает он.

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