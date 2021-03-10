ЦАМТО, 9 марта. В соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова, в Главном командовании ВМФ издан альманах "Достижения Военно-морского флота: 2012-2020".

Данное издание позволяет наглядно и в деталях проанализировать результаты строительства Военно-морского флота России за 2012-2020 гг. На страницах книги продемонстрированы тенденции развития родов сил (войск) ВМФ за указанный период – подводных и надводных сил, морской авиации, береговых войск, систем связи и освещения обстановки, сил обеспечения поисковых и аварийно-спасательных работ, сил навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения ВМФ, оснащенность современными образцами оружия и боеприпасами.

В альманахе обобщен опыт участия сил Военно-морского флота в выполнении специальных задач во время обеспечения проведения "Зимней Олимпиады-2014", решении задач в Сирийской Арабской Республике, охраны государственной границы и морской экономической деятельности в период строительства "энергомоста" и Крымского моста, а также обеспечении работы объектов газодобычи на Черном море.

Авторы не оставили без внимания такие важнейшие направления деятельности Главного командования ВМФ и флотов в целом, как участие в мероприятиях оперативной и боевой подготовки, развитие инфраструктуры ВМФ, комплектование сил кадрами, развитие военного образования и научной работы, инновационная, экспедиционная и международная деятельность, военно-политическая работа, участие в военных парадах, издательская и конгрессно-выставочная деятельность, а также спортивные достижения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.