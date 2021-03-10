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ЦАМТО

США заблокировали поставку турецких вертолетов Пакистану

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T129 ATAK
Турецкий вертолет T129 ATAK.
Источник изображения: tai.com.tr

ЦАМТО, 9 марта. США заблокировали поставки 30 ударных вертолетов ATAK турецкого производства в Пакистан, теперь этот тендер, вероятно, получит Китай.

Об этом, ка передает "РИА Новости", заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя последствия санкций США против его страны из-за покупки российских систем ПВО С-400.

Как заявил "РИА Новости" представитель турецкого Секретариата оборонной промышленности в июле 2018 года, Турция и Пакистан подписали соглашение о поставке 30 вертолетов ATAK (это самый крупный в истории Турции контракт на единовременную поставку оборонной продукции, его сумма оценивалась в 1,5 млрд. долл.). Однако реализация контракта была задержана из-за отказа США предоставить Турции лицензии на экспорт двигателей в связи с тем, что конгресс блокирует поставки американских вооружений Турции, чтобы вынудить ее отказаться от приобретенных ранее у России систем ПВО С-400. Чтобы найти решение вопроса Турция параллельно ведет разработку собственных вертолетных двигателей.

"США заблокировали запланированную нами продажу боевых вертолетов Пакистану. Это, вероятно, приведет к тому, что тендер, о котором идет речь, уйдет в Китай, и проигравшими здесь будут США", – заявил И.Калын в интервью агентству Блумберг.

По словам И.Калына, Турция пошла на приобретение С-400 из-за позиции США, которые отказались поставить системы ПВО Patriot Анкаре на выгодных для нее условиях. В то же время, Франция заморозила переговоры с Турцией о поставке систем ПВО франко-итальянского концерна Еurosаm из-за действий Анкары в Сирии.

"Турция решает разногласия с Россией благодаря конструктивному диалогу, она может сделать то же самое с США. Но когда другая страна навязывает максималистскую позицию "либо вы делаете по-нашему, либо никак", это дает обратный эффект. Решение по С-400 не было принято в одночасье, они не будут интегрированы в систему ПВО НАТО. Процесс (переговоров о поставке второго полка С-400 – ред.), связанный с первой сделкой, продолжается", – цитирует "РИА Новости" пресс-секретаря президента Турции.

Как напоминает агентство, поставки российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

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