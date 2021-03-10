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Российская газета

Автоматический гранатомет "Балкан" прошел госиспытания

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Источник изображения: Vitalykuzmin.net

Противопехотный автоматический гранатомет "Балкан" калибра 40 миллиметров успешно прошел государственные испытания. До этого оружие прошло опытную эксплуатацию в войсках.

- По итогам испытаний гранатометный комплекс 6С19 "Балкан" рекомендован к принятию на вооружение Вооруженных сил РФ, - рассказал ТАСС исполнительный директор НПО "Технологии машиностроения" Александр Кочкин.

Новый гранатомет предназначен для замены в войсках 30-миллиметровых комплексов АГС-17 "Пламя" и АГС-30. Увеличение калибра на 10 миллиметров повысило дальность стрельбы на 25 процентов (2500 метров - лучший показатель в своем классе). Могущество боеприпаса возросло вдвое.

По данным из открытых источников, в арсенал АГС-40 входят два типа гранат: осколочная безгильзовая 7П39 и кумулятивная ВКО-25. Последняя - новейшая разработка отечественного ВПК, она способна пробивать до 200 миллиметров брони или 400 мм бетона.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
АГС-17
АГС-30
АГС-40
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
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