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ТАСС

Модульный пистолет Лебедева прошел госиспытания

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Источник изображения: © Стоян Васев/ТАСС

Командование Росгвардии высоко оценило новую разработку

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Модульный пистолет Лебедева (МПЛ), разрабатываемый группой компаний (ГК) "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") успешно завершил государственные испытания. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе "Калашникова".

"В феврале 2021 года МПЛ успешно завершил государственные испытания. Пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии в ходе опытно-конструкторской работы (ОКР) "Разработка перспективного пистолета под патрон 9х19 мм с расширенными тактическими возможностями", шифр "Рысь", - проинформировали в пресс-службе.

Командование Росгвардии высоко оценило новый пистолет.

"Работы по тематике МПЛ начаты в 2017 году по тактико-техническому заданию Росгвардии. Эти работы доведены до конца, испытания завершены с положительным результатом", - привели в пресс-службе слова заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации Алексея Беззубикова.

Государственная комиссия утвердила результаты государственных испытаний пистолета и рекомендовала его к принятию на вооружение Росгвардии, добавили в пресс-службе.

Предполагается, что интерес к новому пистолету проявят и другие силовые структуры. "Хотя пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии и в первую очередь ориентирован на технические требования данного ведомства, мы надеемся, что потенциально этот пистолет может представлять интерес и для других ведомств", - процитировали в пресс-службе генерального директора "Калашникова" Дмитрия Тарасова.

Модульный пистолет Лебедева

МПЛ разработан в стандартном исполнении и варианте для выполнения специальных задач, оснащенном приспособлением для снижения звука стрельбы (ПСЗС), дополнительным стволом с посадочным местом для установки ПСЗС и элементами для размещения оружия на экипировке военнослужащего.

Как отметили в "Калашникове", пистолет обладает высоким модернизационным потенциалом: в частности, возможно применение различного навесного оборудования, магазинов увеличенной емкости, ударно-спускового механизма с режимом автоматической стрельбы.

Ранее государственные испытания в интересах МВД успешно завершил ПЛК - компактный пистолет Лебедева.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Ростех
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