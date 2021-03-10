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Американский F-35 «уничтожит» российский «Циркон»

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Источник изображения: Фото: Rick Bowmer / AP

Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II сможет выступать в качестве «расширенной пары глаз», предоставляя «потрясающие возможности» для слияния данных на американских кораблях. Особенности примения данных самолетов совместно с корабельной системой Naval Integrated Fire Control-Counter Air (NIFC-CA) в интервью The Drive раскрыл директор по системам миссий надводного флота компании Lockheed Martin Рич Калабрезе.

«По сути, архитектура устроена таким образом, что мы создали компонент, который может получать данные, которые будут поступать от F-35, и предоставлять их в форме, которую система управления вооружением может использовать для поражения», — сказал специалист, отвечая на вопрос журналиста издания Тайлера Роговея о способности эсминцев или крейсеров поражать цели, не находящиеся в зоне видимости данных кораблей.

В октябре 2020 года журнал Popular Mechanics написал, что обнаружить российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» можно при помощи палубного самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye или палубного истребителя пятого поколения F-35B Lightning II, а наведение на ракету с целью ее последующего уничтожения осуществлять посредством новейшей системы NIFC-CA.

В том же месяце Минобороны России представило ролик первого пуска «Циркона» с фрегата «Адмирал Горшков».


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Продукция
E-2D
E2C
F-35
F-35B
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
Lockheed-Martin
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
22350
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
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