Модульный пистолет Лебедева "Рысь" завершил государственные испытания

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Модульный пистолет Лебедева (МПЛ) "Рысь", созданный по техническому заданию Росгвардии, завершил государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе концерна "Калашников".

"В феврале 2021 года МПЛ успешно завершил государственные испытания. Пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии в ходе опытно-конструкторской работы "Разработка перспективного пистолета под патрон 9х19 мм с расширенными тактическими возможностями", шифр "Рысь", - сказали в концерне.

Там добавили, что государственная комиссия утвердила результаты госиспытаний пистолета и рекомендовала его к принятию на вооружение.

Как отметил на заседании госкомиссии замдиректора Росгвардии Алексей Беззубиков, слова которого приводят в концерне, "работы по тематике МПЛ начаты в 2017 году", "испытания завершены с положительным результатом".

"Хотя пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии и в первую очередь ориентирован на технические требования данного ведомства, мы надеемся, что потенциально этот пистолет может представлять интерес и для других ведомств", - добавил гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов.

Помимо Росгвардии на заседание госкомиссии были приглашены представители Минобороны России, Федеральной службы охраны и министерства внутренних дел – ведомств, также принимавших участие во всех этапах госиспытаний.

Как уточнили в концерне, пистолет "Рысь" разработан в стандартном исполнении и в варианте для выполнения специальных задач. Спецверсия оснащается приспособлением для снижения звука стрельбы, дополнительным стволом с посадочным местом для его установки и элементами для размещения оружия на экипировке военнослужащего. На новом пистолете можно применять различное навесное оборудование, магазины увеличенной емкости, ударно-спускового механизма с режимом автоматической стрельбы и т.д.

Ранее государственные испытания в интересах МВД успешно завершил ПЛК - компактный пистолет Лебедева, который, возможно, заменит в будущем пистолет Макарова.