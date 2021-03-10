Артиллеристы ЗВО получили современное учебно-тренировочное средство "Артерра-ВТ-3D"

ЦАМТО, 9 марта. В артиллерийское соединение общевойсковой армии ЗВО, дислоцированное в г.Коломне, поступило современное учебно-тренировочное средство "Артерра-ВТ-3D" для обучения и совершенствования практических навыков специалистов артиллерии.

Благодаря новому учебно-тренировочному средству военнослужащие смогут отрабатывать полный перечень мероприятий подготовки артиллерийских стрельб, управления огнем и слаживания различных подразделений войск.

"Артерра-ВТ-3D" включает в себя совокупность специального программного обеспечения и аппаратных средств. При помощи современных технологий военнослужащие смогут тренироваться в стрельбе из более чем 10 различных видов боеприпасов, в том числе зажигательных, высокоточных и дымовых, имитировать настильную, навесную, рикошетную и мортирную стрельбу.

В программу учебно-тренировочных средств занесены тысячи километров различных типов местностей, сформированных на основе электронных топографических карт. На различных полигонах артиллеристы смогут испытать свои навыки стрельбы в ночное и дневное время суток, а также при различных метеорологических и баллистических условиях.

С помощью современного учебно-тренировочного средства "Артерра-ВТ-3D" в артиллерийском соединении усовершенствована практика подготовки командиров артиллерийских дивизионов, командиров артиллерийских и минометных расчетов и батарей, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.