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ЦАМТО

ВВС Бельгии получили второй самолет ВТА A-400M "Атлас"

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Источник изображения: Фото: twitter.com

ЦАМТО, 9 марта. ВВС Бельгии приняли второй самолет ВТА A-400M "Атлас" компании Airbus Defence and Space, после чего общее количество самолетов этого типа в составе совместного с ВС Люксембурга подразделения достигло трех.

Самолет с хвостовым номером CT-03 4 марта прибыл на военно-воздушную базу Мельсбрек (Бельгия), где размещается 15-е транспортное авиакрыло ВВС Бельгии. Самолеты будут предоставляться Европейскому транспортному авиационному командованию (ETAK – European Air Transport Command), а через него – Европейским силам быстрого реагирования. В общей сложности Люксембург и Бельгия заказали 8 самолетов: семь для ВС Бельгии и один для ВС Люксембурга.

Как сообщал ЦАМТО, Бельгия в числе семи стран, входящих в организацию по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR – Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement), в декабре 2001 года подписала соглашение на поставку 7 самолетов A-400M. Они предназначены для замены состоящих на вооружении с начала 1970-х гг. C-130H "Геркулес". Проект закупки и последующей эксплуатации A-400M ВС Бельгии осуществляют совместно с ВС Люксембурга, которые приобрели один самолет.

ВС Люксембурга получили свой A-400M 7 октября прошлого года, после чего он выполнил перелет в Мельсбрек. Первый самолет ВВС Бельгии прибыл на авиабазу Мельсбрек 22 декабря 2020 года.

Как планируется, все A-400M будут поставлены ВВС Бельгии и Люксембурга в период с 2020 по 2023 гг. Они войдут в состав 20-й эскадрильи 15-го транспортного авиакрыла ВВС Бельгии, размещенного на авиабазе Мельсбрек. Полная готовность подразделения к боевому применению запланирована на конец 2024 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Люксембург
Продукция
A400M
C-130
Компании
Airbus
OCCAR
Проекты
2020-й год
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