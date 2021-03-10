Расчеты С-300 отбили в Хакасии атаку крылатых ракет условного противника

Новосибирск. 9 марта. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Военнослужащие зенитного ракетного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в республике Хакасия, отбили воздушную атаку условного противника на военные объекты с помощью комплексов С-300, сообщает пресс-служба округа.

По замыслу учения, при ведении контроля за воздушным пространством, дежурной сменой были обнаружены высокоскоростные цели на дальности более 200 км.

"Получив сигнал о приближении целей, дежурные расчеты произвели сопровождение и их захват. После этого военнослужащие расчетов С-300 успешно поразили крылатые ракеты пусками без расхода боеприпасов, тем самым предотвратив нападение на военные объекты. Отработка учебно-боевых задач военнослужащими проходила в условиях радиоэлектронного противодействия условного противника", - говорится в сообщении.